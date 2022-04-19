【英超】曼聯隊長自信能一雪前恥 直言阻止紅軍4冠夢不是動力
撰文：楊宇翹
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今晚凌晨即將上演萬眾期待的「雙紅會」，首循環慘遭利物浦連番撕破防守的曼聯隊長馬古尼直言，球隊今仗勢將一雪前恥。
曼聯正在爭取英超前4，反之死敵力爭的是前所未有的四冠王夢。
曼聯今晚即將作客晏菲路，隊長馬古尼（Harry Maguire）認為破壞對手4冠夢，不是球隊初衷：「阻止紅軍的4冠夢，老實說並不是我們額外的動力；動力來自於作客晏菲路鬥利物浦，為球會及球迷贏得比賽，全取3分。」
上仗馬古尼傷害普巴連環圖：
馬古尼直言整個賽季如此艱難，球迷繼續支持是穩固球隊士氣一部分。惟愛慕還愛慕，如若再次出現首循環5蛋遭遇，叫球迷情何以堪。
不過被問到是否立志一雪前恥，馬古尼「寫包單」說：「當然是，正如你所指，那是一個低點，球季的最低點，我生涯的最低點。」
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