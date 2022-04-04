網球｜西班牙18歲新星創生涯里程碑 大師兄拿度發文祝賀
撰文：趙子晉
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西班牙新星艾卡拉斯在邁阿密公開賽決賽，直落兩盤擊敗魯迪封王，贏得職業生涯首個ATP大師賽錦標，亦是邁阿密賽史上最年輕的冠軍得主。西班牙「大師兄」拿度透過社交網站祝賀艾卡拉斯，但他表示賽後一件事比比賽更緊張。
艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在邁阿密公開賽男單過關斬將，在決賽鬥挪威球手魯迪（Casper Ruud），爭奪生涯首個ATP大師賽錦標，結果連贏兩盤7：5及6：4封王，相隔37年後再有西班牙球手揚威邁阿密，亦是有史上第3年輕的球手贏得大師賽，僅次名宿張德培及師兄拿度，而他的世界排名亦會躍升至第11位。
贏得生涯至今最重要的錦標，年僅18歲的艾卡拉斯坦言無以置信，「我不知道如何形容這一刻的心情，在邁阿密贏得首個大師賽錦標，對我意義非常大，我對此感到非常高興。」
艾卡拉斯奪冠，他的同鄉﹑「泥地王」拿度亦透過社交網站發文祝賀小師弟，「恭喜卡路士贏得你歷史性的獎盃，我相信這只是開端。」除了網球壇外，連西班牙傳統勁旅皇家馬德里亦發文祝賀，盛讚他的年少輕輕便有這種成就。
艾卡拉斯在網球場上無所畏懼，賽後一件事卻令他高呼緊張過比賽，「當我奪冠後，我收到一個電話，原來西班牙國王致電給我，他恭賀我一切努力終有成果。我從來沒有想過國王會親自向我道賀，這個感覺十分奇妙，當我接電話時比打比賽更要緊張。」
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