亞冠｜廣州隊再負蔚山現代　三戰合吞16蛋　內地傳媒人：這是進步

亞冠盃I組賽事今日繼續開踢，廣州隊（前稱廣州恒大）面對韓職蔚山現代終吞3蛋完場，三戰皆敗，合共輸了16球。



身處I組的廣州隊，上周揭幕戰以0：5敗予馬來西亞冠軍柔佛DT，26歲的中堅關浩津因報復性踢向對手頭部，領紅被逐，事後隨即被球會「炒魷」，連帶主教練也被罰降薪。其後面對日職冠軍川崎前鋒，對手已輪換上陣，惟廣州隊終以0：8敗陣，刷新中超在亞冠的最大敗仗紀錄。

廣州隊（前稱廣州恒大）面對韓職蔚山現代終吞3蛋完場。（Getty Images）

今日轉戰韓職球會蔚山現代，廣州隊依然未有斬獲，更遭對手科斯塔、朴主永及尹日錄建功，小組賽三戰合吞16蛋。

廣州隊三戰皆敗，合共輸了16球。（Getty Images）

由「8」變「3」尚且為數字上的進步，賽後廣州隊球員何立攀也認為，今仗球隊表現收貨。他說：「哪怕第一場失誤，第二場輸了很多球，但不像外界說的心理崩潰，我們都是攜着一股勁，都是努力做到最好的自己。」

何立攀（灰衫）認為今仗球隊表現收貨。（Getty Images）

這「股勁」也感動了內地傳媒人叢碩鳴，他出文讚揚今仗是廣州隊本屆亞冠表現最佳一場。他直言廣州隊有進步：「這就是進步！咱不要求小伙子們一步登天，但只要比上一場好，就應該予以肯定。」