亞冠｜廣州隊再負蔚山現代 三戰合吞16蛋 內地傳媒人：這是進步
撰文：楊宇翹
出版：更新：
亞冠盃I組賽事今日繼續開踢，廣州隊（前稱廣州恒大）面對韓職蔚山現代終吞3蛋完場，三戰皆敗，合共輸了16球。
身處I組的廣州隊，上周揭幕戰以0：5敗予馬來西亞冠軍柔佛DT，26歲的中堅關浩津因報復性踢向對手頭部，領紅被逐，事後隨即被球會「炒魷」，連帶主教練也被罰降薪。其後面對日職冠軍川崎前鋒，對手已輪換上陣，惟廣州隊終以0：8敗陣，刷新中超在亞冠的最大敗仗紀錄。
今日轉戰韓職球會蔚山現代，廣州隊依然未有斬獲，更遭對手科斯塔、朴主永及尹日錄建功，小組賽三戰合吞16蛋。
由「8」變「3」尚且為數字上的進步，賽後廣州隊球員何立攀也認為，今仗球隊表現收貨。他說：「哪怕第一場失誤，第二場輸了很多球，但不像外界說的心理崩潰，我們都是攜着一股勁，都是努力做到最好的自己。」
這「股勁」也感動了內地傳媒人叢碩鳴，他出文讚揚今仗是廣州隊本屆亞冠表現最佳一場。他直言廣州隊有進步：「這就是進步！咱不要求小伙子們一步登天，但只要比上一場好，就應該予以肯定。」
亞冠直擊︱朱志光揭傑志鬥神戶賽前部署 艾里奧剖白為何不入港隊亞冠直擊︱傑志負神戶 陳晉一：受夠了雖敗猶榮 目標是出線亞冠直擊｜球迷力歇聲嘶打氣 傑志末段入球 1：2僅負神戶勝利船亞冠｜廣州隊連續兩場上演「慘案」 鬥日職冠軍輸到刷新紀錄亞冠直擊︱恩尼斯達無緣鬥傑志 神戶視為熱身賽 朱志光：勿心雄亞冠｜傑志贏波內媒狂讚「是中國球隊的驕傲」 網民：還要不要臉亞冠直擊︱傑志挫清萊 羅梓駿任右翼有驚喜 朱志光：勿曇花一現