英超｜車路士後場失誤頻生不敵阿仙奴　基斯坦臣送禮變罪人

車路士近況飄忽，周中在史丹福橋球場鬥阿仙奴，中堅基斯坦臣後場一次誤傳致球隊先失守，這名丹麥國腳半場被調離場，結果球隊以2：4落敗。憤怒的「車迷」透過網上向基斯坦臣表達其不滿，直言把他直接送往巴塞隆拿。



英超「倫敦打吡」，即使車路士在主場以2：4不敵阿仙奴，「車仔」的第3位依然穩陣，領先第4位的熱刺5分並踢少一場。

車路士再度在史丹福橋落敗，近3場主場出賽累積11個失球，防線繼續鬆散，今仗其中3個失球也與失誤有關。車路士先有基斯坦臣「送禮」，回傳「撻Q」助攻尼基迪亞單刀開紀錄。隊長艾斯派古達換邊後中場附近一次誤傳，兵工廠隨即策動反擊，車路士守衛未能清脆解圍，尼基迪亞再度受惠，梅開二度。

尼基迪亞（左）兩度受惠於車路士防線失誤，梅開二度。（Getty Images）

車路士在末段後場連續兩次誤傳，加上艾斯派古達禁區內拉跌沙卡，車路士再輸12碼，被侵犯的沙卡親自操刀建功埋齋。

基斯坦臣送出致命回傳，這名丹麥中堅在半場被調離場。車路士主帥杜慈賽後強調，換人與基斯坦臣的失誤無關，「我不會因為失誤而換出個別球員，他（基斯坦臣）表示自己不能繼續作賽。當時皮球異常地彈地，令基斯坦臣處理有難度，聽起來像藉口，但這是事實。」

基斯坦臣回傳送禮，賽後被車路士球迷「圍插」。（Getty Images）

英國足球網站《Football. London》給予基斯坦臣全隊最低的4分，因為上半場的失誤頻頻。基斯坦臣的表現遭「車迷」在網上鬧爆，網民勸球隊放走他外，更直言把基斯坦臣送給巴塞隆拿，無謂「篤眼篤鼻」。一片罵聲中，哈利馬古尼同樣當災，這名丹麥國腳今仗的表現，令這名曼聯隊長的表現也變得正常。

縱然華拿今仗有進賬，依然未能助車路士平反敗局。（Getty Images）

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