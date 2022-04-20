F1｜陸克萊遭劫去超級名錶　去年另一車手戴同一品牌也被搶

F1今周末上演意大利伊莫娜站賽事，未料總部在意大利的法拉利車隊，旗下王牌車手陸克萊竟在意國遭搶劫。



意大利通訊社ANSA報道，陸克萊在意大利托斯卡納渡假之時，遇上一名「車迷」要求合照，陸克萊不虞有詐下應允，未料該「車迷」竟趁機搶去他戴着的Richard Mille手錶後逃走，據指該手錶價值25萬英鎊（約255萬港元），這樣的價錢，在香港甚至足夠買到半個單位。

法拉利車隊的發言人回應傳媒時稱：「我們可以證實在4月18日晚上，陸克萊在維亞雷焦（托斯卡納的城市）被偷去手錶。由於警方仍在調查，我們目前沒有更多資料可以公開。」

陸克萊今年在F1車手榜遙遙領先，成為車手冠軍大熱門。（Getty Images）

不過對陸克萊而言，最重要的大概是他未有受傷，畢竟Richard Mille是法拉利的贊助商，陸克萊更是11歲開始便已獲這名錶品牌贊助，他無需付錢再買一隻。品牌創辦人Richard Mille曾說：「由陸克萊兒時出戰高卡車賽事開始，我已一直留意他，他造出的時間、在排位賽的速度，都吸引了我，立刻說服到我要好好支持他發展他的才能。」

他的投資也得到回報，陸克萊自小被喻為天才，加上帥氣臉孔，早已大受歡迎，今年法拉利更開發出性能卓越的戰車，令陸克萊得以發揮才能，3站過後在車手榜遙遙領先。

瑞士品牌Richard Mille的手錶價值動輒逾百萬，加上名人戴過的錶款也許更有價有市，令F1車手往往成為不法之徒目標。去年麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）也曾有相似遭遇，他在溫布萊球場觀賞歐洲國家盃決賽後，遭搶去手上的Richard Mille腕錶，不過諾里斯的手錶版本相對之下「便宜」得多，「只需」4萬英鎊（約40.8萬港元）。