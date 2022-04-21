英超｜車路士隊長賽後發火鬧爆球迷 盧卡古換出被噓爆
撰文：趙子晉
出版：更新：
車路士近3場史丹福橋球場出戰的賽事，合共失掉11球，一眾主場球迷當然不滿。艾斯派古達賽後親自回應訴求，隊長發火，非同小可，球迷們隨即平息這名西班牙鐵衛的怒火。
車路士防線連番犯錯，主場4度被阿仙奴攻破，結果以2：4落敗。球隊輸波，車路士眾將當然失望，賽後更要面對主場球迷抨擊。
當球賽完場後，車路士隊長艾斯派古達聽到場邊球迷的聲音，先望向看台方向回應兩句，其後與蘭斯達爾擊掌後，這名車路士隊長更走往場邊，直接與球迷們對話，從他的身體語言也看得出不悅，像是反問球迷：「咁叻你落場踢囉！」
隊長發火，非同小可，球迷隨即變成「乖乖仔」，多次鼓掌示意鼓勵，最後更高舉姆指，嘗試平伏隊長的怒火。車路士主帥杜慈賽後被問及此事時，他也坦言理解為何主場球迷有這種情緒。
César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022
今仗表現繼續低迷的前鋒盧卡古，戰至下半場中段被調離場，當這名比利時球星離場時，史丹福橋看台發出一陣陣的噓聲，表達對他的不滿，杜慈認為可能是來自阿仙奴球迷。
車路士名宿哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink）直斥盧卡古在場上的付出不多，「盧卡古不夠積極，他在場上的跑動不多，走位協助隊友亦甚少，無法展露自己的爭勝心。當你面對一支力求反彈的阿仙奴時，這就是勝負的分野。」
英超今輪直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜車路士「密密送」不敵阿仙奴 曼城輕取白禮頓保榜首曼聯黑暗前路彷彿無盡頭 何時才可追上利物浦與曼城？︱01球評曼聯利物浦球迷這一分鐘化敵為友 齊為C朗高歌鼓掌打氣｜英超利物浦兩屠曼聯創紀錄 高普大讚完美 信紅魔有日捲土重來｜英超英超雙紅會｜曼聯名宿斥球隊垃圾提早熄電視 英甲球隊落井下石英超雙紅會｜英媒評分狠批曼聯 隊長馬古尼僅得1分 還有人捧蛋英超︱沙拿梅開二度 利物浦再凌辱頹勢曼聯 暫登榜首蘭歷克雙紅會前談曼聯重建大計 已向管理層遞交推薦新兵名單英超︱雙紅會前高普稱不可睇小曼聯 「要視為生命中最重要3分」英超︱曼聯確認C朗家庭原因缺席雙紅會 般奴炒車照對利物浦【英超】曼聯隊長自信能一雪前恥 直言阻止紅軍4冠夢不是動力