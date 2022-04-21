英超｜車路士隊長賽後發火鬧爆球迷　盧卡古換出被噓爆

車路士近3場史丹福橋球場出戰的賽事，合共失掉11球，一眾主場球迷當然不滿。艾斯派古達賽後親自回應訴求，隊長發火，非同小可，球迷們隨即平息這名西班牙鐵衛的怒火。



車路士防線連番犯錯，主場4度被阿仙奴攻破，結果以2：4落敗。球隊輸波，車路士眾將當然失望，賽後更要面對主場球迷抨擊。

車路士後場失誤頻生不敵阿仙奴 基斯坦臣送禮變罪人

當球賽完場後，車路士隊長艾斯派古達聽到場邊球迷的聲音，先望向看台方向回應兩句，其後與蘭斯達爾擊掌後，這名車路士隊長更走往場邊，直接與球迷們對話，從他的身體語言也看得出不悅，像是反問球迷：「咁叻你落場踢囉！」

隊長發火，非同小可，球迷隨即變成「乖乖仔」，多次鼓掌示意鼓勵，最後更高舉姆指，嘗試平伏隊長的怒火。車路士主帥杜慈賽後被問及此事時，他也坦言理解為何主場球迷有這種情緒。

面對球迷批評，艾斯派古達親自回應。（Getty Images）

César Azpilicueta approaches Chelsea fans following their 4-2 defeat to Arsenal 😳 pic.twitter.com/cmeOjwcZvA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2022

今仗表現繼續低迷的前鋒盧卡古，戰至下半場中段被調離場，當這名比利時球星離場時，史丹福橋看台發出一陣陣的噓聲，表達對他的不滿，杜慈認為可能是來自阿仙奴球迷。

車路士名宿哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink）直斥盧卡古在場上的付出不多，「盧卡古不夠積極，他在場上的跑動不多，走位協助隊友亦甚少，無法展露自己的爭勝心。當你面對一支力求反彈的阿仙奴時，這就是勝負的分野。」

盧卡古下半場中段被調離場，史丹福橋球場傳來一陣陣噓聲。（Getty Images）

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