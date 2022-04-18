英足總盃︱車路士2：0勝水晶宮入決賽 聯賽盃後再與利物浦爭冠軍
撰文：吳慕兒
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英格蘭足總盃另一場四強大戰，韋拉領軍的水晶宮面對剛在歐聯八強出局的車路士，上半場守住0：0，下半場被羅夫度斯卓克及美臣蒙特一人一球，終以0：2敗陣。
車路士晉級決賽，將再次面對利物浦，上演聯賽盃決賽翻版。那一仗雙方互射十二碼射至最後一輪才由雙方門將分出勝負。
車路士歐聯八強力戰被皇馬淘汰出局，衛冕失敗後，今場強陣應戰，力爭今季唯一錦標。兩軍今仗踢得謹慎，上半場埋門不算多，水晶宮戰至36分鐘才首次起腳，一次死球機會高耶迪幾乎先開紀錄，車路士門將文迪飛身撲出，半場雙方踢成0：0。
中場高華錫26分鐘傷出，由羅夫度斯卓克入替。雙方看似無力打破僵局之際，下半場戰至65分鐘，正是由羅夫度斯卓克射入金球助藍軍先開紀錄。
76分鐘迪姆華拿前場左路妙傳予美臣蒙特，後者入楔後妙射「網仔」，車路士領先至2：0，決賽已無懸念。
車路士終以2：0獲勝，順利晉級決賽，繼聯賽盃決賽後，足總盃決賽再次遇上利物浦，力爭今季唯一錦標。
今個球季車路士受俄羅斯班王艾巴莫域治受制裁連累，一切營利活動被叫停，並遭勒令賣盤。球隊正值風雨飄搖，領隊杜慈盡力穩住球隊。可惜聯賽盃殺入決賽未竟全功，馬拉松式互射十二碼戰至雙方門將一決勝負，紅軍門將基利靴射入，車路士門將阿列沙巴拿加射失，獎盃落入利物浦手中。歐聯戰至八強被皇馬淘汰衛冕失敗，只剩下足總盃可爭。
周六利物浦3：2擊敗半力出擊的曼城率先晉身決賽，車路士今仗挫水晶宮後得到一個復仇機會，5月14日再次在溫布萊球場與紅軍交手，再決高下。
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