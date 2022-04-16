F1｜百萬超跑被批似烏龜　韋斯達賓嫌安全車慢　國際汽聯強硬回應

F1賽事若發生意外路面受阻，往往要出動安全車領航。去年奪得車手世界冠軍的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）狠批Aston Martin的安全車太慢，影響戰車表現，國際汽車聯會其後強硬回應。



F1賽事出動安全車期間，戰車必需保持位置、跟着前方車輛減速行駛，不可「爬頭」。不過F1戰車必需保持輪胎溫度方可發揮表現，而車速一旦減慢，便很難保持胎溫。

今年F1起用兩個品牌的車款作安全車及醫療車，分別為平治及Aston Martin，兩個品牌輪流「當值」。上一站澳洲站值班的Aston Martin安全車，就被韋斯達賓狠批「像烏龜般慢」：「慢得難以置信，跟在那車後面，我們在大直路只能以時速140公里前進，但明明撞壞的車子已回收掉了，我不明白為何要開得這麼慢。」

Aston Martin的安全車今年在澳洲站首次「當值」，未料遭批評像烏龜般慢。（Getty Images）

他更狠狠地指，平治車款的安全車快得多，「我覺得要調查一下吧，平治的安全車一定是比較快的，他們有額外的空氣動力組件，Aston Martin真的好慢，他們需要更多抓地力吧，我們的輪胎當時都冷掉了。」

2022年F1的安全車分別是平治的Mercedes-AMG GT Black Series，馬力達730匹，備有可調較懸掛系統和一系列賽道功能，由0加速至100公里時速只需3.2秒，最高速度超過時速321公里，售價約230萬港元。

2022年F1的兩款安全車，真身都是價值200萬的超級跑車：

至於被「韋少」批評的Aston Martin安全車，則是經典跑車Vantage的F1版，按照F1的需求加強了性能，避震、底盤都經過特別調較，最特別之處是有特設的空氣動力組件，透過擾流板、擾流鰭及新型尾翼，令車身前後在最高速度下可產生200公斤下壓力。其最高時速超過313公里，由0加速至100公里時速需約3.6秒，是售價198.8萬港元起跳的超級跑車。

安全車亦會在FIA豁下其他賽事，包括F2執勤。（Getty Images）

相隔數天，FIA發出聲明強硬回應，「對於近日針對安全車的評論，我們必需再一次強調，安全車的主要功能不是快，而是保障車手、賽道人員和工作人員的安全。」

「啟動安全車程序時會考慮很多客觀因素，視乎當時的事件，有時需要令戰車位置集中，以便在安全情況下清理賽道，也會按賽道不同部份的情況去調整速度。安全車的速度，是由賽事控制部門決定的，而不是由安全車本身的性能去決定，我們的安全車本身是由兩間世界頂級的汽車製造商所製，並由極富經驗的司機及副駕駛操作。」

陸克萊笑指本想投訴安全車太慢，但認為安全車已到極限。（Getty Images）

對於韋斯達賓指安全車的速度不夠快，令F1戰車無法暖胎，FIA亦回應：「安全車對於賽車表現的影響，僅是次要考慮，尤其是那影響對於所有參賽者而言都是一樣的，而且參賽者也必需在考慮到道路及其他賽道人士的安全之下駕駛。」

除了韋斯達賓之外，其他車手也在澳洲站評論安全車的表現，該站奪冠的法拉利車手陸克萊曾笑稱，跟在安全車身後時，他也曾不滿其速度，「但我看到安全車在入彎時滑來滑去，已經很辛苦了，本來想投訴但也放棄了。」平治車手佐治羅素則趁機「賣廣告」，笑指：「平治的安全車一圈大概比Aston Martin快5秒。」