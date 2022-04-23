羽毛球｜安賽龍代球員發聲引關注　外界促世界羽聯正視問題

丹麥世界球王安賽龍近日在社交平台撰文，指至今尚未收到3月的世界羽聯（BWF）巡迴賽獎金，引起熱論，他的貼文還釣出其他苦主。



3月的BWF賽事包括德國賽、全英賽、瑞士賽，其中安賽龍在全英賽勇奪男單冠軍。他日前在Twitter貼出的官方規例明確列出，總獎金在75,000美元（約59萬港元）以上的比賽，獎金必須在賽事結束後3星期內發放予選手。若未如期發放，每星期將會加0.25%的利息。

安賽龍日前在社交平台撰文向世界羽聯「追數」。（截圖）

安賽龍透露，球員尚未收到3月3站歐洲巡迴賽事的任何獎金，目前距離比賽結束已逾4星期，超過規定期限，引起外界對運動員被拖欠獎金的關注，有人認為BWF需正視問題。

波蘭女將Jordan Hart更在留言區指出，自己甚至連去年10月底的法國公開賽獎金都還沒收到，以自己的遭遇跟安賽龍打趣道：「如果這能讓你好過一點。」

波蘭女將Jordan Hart無奈指出仍未收到去年的獎金。（截圖）

不過安賽龍近日也有好消息，他日前在Instagram興奮宣布太太懷孕的消息，還用女兒的語氣寫道：「今年10月我就要成為姐姐了！希望大家能像喜歡我一樣喜歡我的妹妹。」