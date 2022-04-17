羽毛球｜中國「一姐」陳雨菲最大宿敵　再敗予隊友何冰嬌失冠

近況低迷的東京奧運金牌得主陳雨菲，成功殺入韓國大師賽女單決賽，惟以總局數1：2不敵隊友何冰嬌，與冠軍擦身而過。



世界排名第3的陳雨菲，在月前德國賽決賽被何冰嬌擊敗，無緣冠軍；其後於全英賽8強因何冰嬌賽前發燒退賽，陳雨菲不戰而勝，卻捲入中國隊「保送」晉級爭議，最終陳雨菲在4強被山口茜淘汰出局。上周韓國公開賽，列為頭號種子的陳雨菲在16強出局，近態低迷的她，終在今賽躋身決賽爭金。

世界排名第3的陳雨菲在今仗追平一局後再失勢。（Getty Images）

陳雨菲與何冰嬌在世界羽聯（BWF）賽事交手8次，後者以5勝3負稍佔上風，二人在今賽為中國提前鎖定女單冠軍。

陳雨菲在首局初段發揮不俗，何冰嬌在9：11落後時掀起反攻並成功超前，隨後保持領先，以21：14先贏一局。

次局陳雨菲回勇，以10：1大幅領先，何雖試圖反擊卻未能得手，陳以21：14扳回一局。決勝局，何及時調整狀態並以11：1攻勢再取得優勢，她再沒有給陳雨菲反擊機會，終以21：9、總局數2：1封后。