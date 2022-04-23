羽毛球｜桃田賢斗亞錦賽前吐心聲　心理問題影響狀態：現狀只得50

羽毛球亞錦賽將於4月26日於菲律賓開打，日本前球王、目前世界排名第2的桃田賢斗周六（23日）率日本隊出征，在機場受訪時吐露出發前心情。



27歲的日本「一哥」桃田賢斗，在亞錦賽後還會出戰下月8日的男子團體賽湯姆斯盃，以及泰國公開賽，接連在3個大賽爭勝。桃田在3月全英賽8強止步，他表示最近受到年輕選手刺激：「感覺到年輕選手漸漸冒出頭，我也有點年紀了，還是會有不想輸的感覺。」

桃田賢斗近年未能重拾佳態，在全英賽8強出局。（Getty Images）

桃田在2018年首奪世錦賽冠軍，翌年成功衛冕兼單季豪奪11冠，不過在2020年馬來西亞大師賽封王後遇上嚴重車禍，致使頭部受傷，其後狀態亦下滑。去年東京奧運，他更在小組賽遭淘汰出局。

桃田坦言現狀「假如理想是100，我現在只有50」，他指比較大的問題在於心理層面、自信心不足。

桃田賢斗坦言現在自信心不足。（Getty Images）

桃田續說，看到很多網上留言指他已經回不去2019年單季11冠的高峰狀態，「狀況不好、回不去了啊，這種留言，看在眼裏會有點傷心。」

他希望自己盡量不要去在意這些評價，做好自己本分，「想用盡全力去比賽，要找回自信，目前必須先累積比賽經驗，贏球是最快的方法。」他強調想以一場節奏緊湊的勝仗來重拾自信，並將在亞錦賽力爭個人第3冠。