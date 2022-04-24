德甲｜拜仁十連霸　德媒重提球迷與管理層衝突　籲德國足球反思

拜仁慕尼黑今晨（24日）在德甲主場迎戰多蒙特，終順利以3：1擊敗對手，提早鎖定德甲冠軍，並完成聯賽十連霸。

拜仁的壟斷短期內看似無人能破，德國媒體《DW》就直言：「這是拜仁的成就，但也令德國足球需要反思。」



拜仁在安聯球場迎戰德甲最有力挑戰他們的多蒙特，兩隊全場踢得肉緊，「蜜蜂兵團」不想讓死提在他們眼前封王，但多蒙特的後防問題始終無法解決，上半場已連失兩球，遭基拿比和羅拔利雲度夫斯基分別破門。

多蒙特盡力阻止拜仁在他們眼前封王，但實力差距下徒勞無功。（Getty Images）

換邊後，多蒙特由安利簡恩射入十二碼扳回一球，其後也不乏機會追和，惟隊長馬高列奧斯錯失大好機會、祖迪比寧咸在禁區內疑遭侵犯但未獲判十二碼，最終遭拜仁再入一球，由穆斯亞拿鎖定3：1勝局，助拜仁提早3輪聯賽鎖定德甲十連霸，也是主帥尼高士文的第一個主要錦標。上一支奪得德甲冠軍的非拜仁球隊，已要數到在2009/10和2010/11球季連奪兩冠的多蒙特。

+ 1

這個德國巨人背後卻有着比成績更大的隱憂，甚至影響着德國足球的未來，《德國之聲》寫道：「這是拜仁的成就，但也令德國足球需要反思。」

所謂成績以外的憂慮，去年已然爆發——在德國足球的「50+1」規條下，球迷仍擁有51%的票數，可左右球會決定，惟去年11月，拜仁的年度會員大會上，台上的管理層與在座的股東球迷衝突，有出任律師的球迷兼股東提出動議，因對卡塔爾人權狀況的疑慮，不會再與卡塔爾航空延續贊助合約。

去年拜仁會員大會的混亂狀況：

😬 Bayern Munich's AGM decends into chaos... pic.twitter.com/aijJIs6bS6 — DW Sports (@dw_sports) November 26, 2021

但動議未獲拜仁管理層納入議案，拜仁主席、曾出任Adidas行政總裁的興拿（Herbert Hainer）甚至粗暴打斷其發言，傲慢地道：「這不是說這件事的時機，我們留待之後再說吧，我相信我能說服你。」結果惹來台下球迷狂噓，高唱：「我們是拜仁，而你不是！」即使有球迷仍等待發言，興拿宣布會員大會提早結束，惹來更大反响。

多蒙特的「賣星政策」令他們無法與拜仁競爭，惟德國足球整體面對的問題更大。（Getty Images）

《德國之聲》評論道：「興拿以為自己還在管理一間公司，把台下球迷當成員工，但事實上，根據50+1的規則，正是球迷投票讓他當上主席的。」並指出，拜仁管理層「是一群生意人，將拜仁視為在現代足球行業中爭逐的一間公司」，而球迷則是「將拜仁視為一家真正足球會的人」，世代文化與價值觀的不同，令衝突從此而起。

艾寧夏蘭特盛傳高薪轉投曼城，若多蒙特能擁有更多資金來源，是否真的可更有競爭力？（Getty Images）

「50+1」一向被視為雙面刃，一方面讓球迷在球會事務上有決定權，另一方面也限制了規模較小球會的商業發展，令德國足球的勢力分布不易打破，有人認為若取消「50+1」，有機會令多蒙特等球會終可趕上財雄勢大的拜仁；但也有人擔心情況會變得更極端，只得拜仁可吸引更多資金。

德國足球聯賽會的新任行政總裁賀普芬（Donata Hopfen）稱，為了德國足球的未來發展，會考慮包括取消「50+1」之內的選擇，而德國足球的未來，仍是未知之數。