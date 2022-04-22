足球熱話｜維頓漢倡FIFA彷效籃球賽制　逢犯規死球停錶防拖延時間

前效熱刺的比利時國腳後衛維頓漢，昨日在社交網站呼籲，希望國際足協盡快改例，使用像籃球般的有效比賽時間，每當死球時停錶，以杜絕球員拖延時間的小動作。維頓漢表示球迷入場是為了看精彩的足球比賽，而非話劇。



維頓漢在Twitter表示受夠了球員用不同的方式去拖延時間，這樣做會影響足球比賽的可觀性，所以他建議：「足球真的需要盡快改變到有效比賽時間！有些球隊透過不斷插水及叫喊去獲益，將球迷的歡樂帶走，球迷入場是為了看精彩的球賽，而不是話劇。」

維頓漢在社交網站提議，足球賽制改用有效比賽時間。（Twitter）

34歲現效賓菲加的維頓漢接着再寫：「拜託！2x30分鐘，加上明顯易見的計時器，還有給予插水紅牌！」維頓漢的意思是指，將足球比賽時間改為類似籃球，當比賽實際進行期間才計時，每當犯規、死球、界外球、龍門球時都會停錶，待比賽重開再繼續計時，令球隊專注於踢波而非拖延時間，改善球迷的觀感。2x30分鐘是指將上下半場各改為30分鐘時間。

維頓漢現效賓菲加。（Getty Images）

據統計，自18/19球季起，歐洲36個聯賽的平均每場實際比賽也是約60分鐘，其中英超的是60分鐘59秒。據報，葡萄牙足總打算在今月一項U23盃賽試用半場30分鐘及「停錶」制。