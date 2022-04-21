足球熱話︱列斯聯球迷越洋登報多謝比爾沙　洋蔥文感動整個阿根廷

比爾沙（Marcelo Bielsa）早前被列斯聯辭退，無損他在球迷心目中的英雄地位。最後一次重返球會訓練基地時，這位阿根廷老帥被球迷重重包圍送別。有部分球迷覺得仍未足夠，希望好好跟他致謝與道別，想出一個別出心裁的方法，表達他們的感恩之情。



比爾沙成功扭轉列斯聯的命運，深受球迷愛戴。（Getty Images）

列斯聯自2000年陷入財政困難、2004年降班英冠，球會命運一路急轉直下，曾進入破產保護程序、跌落英甲。來回地獄一回，重返英冠，英超只是遙不可及的夢想，直到他的來臨。

2018年6月，阿根廷名帥比爾沙出乎意料接任成為列斯聯主帥。首季上任已領軍獲得英冠第三名，即使升班附加賽負打比郡，球迷從球隊中看到希望。之後一季，列斯聯以英冠冠軍姿態直接升班，成功帶領球隊重返闊別16年的英超聯賽，比爾沙達成球迷一度看似無法實現的願望，奠定永不磨滅的英雄地位。列斯市面有不少向他致敬的巨型畫像，有酒吧甚至以他的名字命名。

點圖睇：列斯處處見比爾沙

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列斯聯重返英超首季，陣中沒有任何巨星情況下，踢出悅目進攻足球，比爾沙領軍獲得驚喜的第九名，以聯賽榜上半版完成球季。今季球隊傷兵滿營，成績江河日下，經歷連場大敗，列斯聯今年2月終忍痛辭退比爾沙。

列斯守將艾寧（Luke Ayling）說出眾人心聲，「最傷感的是，我們不知道以後會否再次見到他。」比爾沙離開英國後，先往巴西度假，之後回到家鄉阿根廷的老家。他不愁沒有工作，哥倫比亞國家隊想找他接任，只是在英格蘭的一章告一段落，一去無痕。

執教列斯聯3年半，他不眠不休為球隊奔波，甚至在暑假空餘時間為地區少年球隊特訓。他的付出，球迷一一看在眼裏，有球迷認為必須為他做一點事。比爾沙向來愛看報章，一個月前，其中一班球迷研究在阿根廷報章登報向比爾沙致謝，他們獲得阿根廷一個紐維爾舊生隊球迷幫助下，成功在比爾沙家鄉羅薩里奧（Rosario）最大報章《La Capital》刊登以下一段話：

列斯聯球迷在阿根廷報章刊登一段向比爾沙致謝的感人文章。（網上圖片）

「2018年8月，我們在盛夏陽光中被足球迷惑，不知道還有可能，然後我們再次感覺到一點什麼。」



「你提醒我們，足球可以是美麗的，一支球隊可以遠較每個人加起來強大，團隊高於自己。而你給予我們的，遠遠不止足球。你在世紀疫情下帶領我們，當我們支離破碎時，把我們連結在一起。」



你向我們示範，無論順境或逆境，正直和正義都是重要的。你擁抱我們的恐懼，將我們的絕望轉化為希望，讓我們的球員變身為英雄，你將我們所有人都提升往另一層次。



你讓我們重拾自信，給予我們快樂，創造一生難忘的珍貴回憶。馬些路（比爾沙名字），那實在很美麗，它永遠也會如此美麗，多謝你。



比爾沙離開列斯聯，回到阿根廷。（Getty Images）

這段周六全版廣告，只花去350英鎊。全文沒有提到比爾沙的姓氏，也沒有列明是列斯聯，英文大字標題只有《馬些路，多謝你》（Thank You Marcelo），內文全是西班牙文。不過只要是認識列斯聯和比爾沙的人，一看便會明瞭。

物輕情意重，全文感情真摰，在阿根廷帶來極大震撼，當地所有主流報章、體育和電台節目均有提起此事，連國際足協官方Twitter帳戶也有轉載，刊登此文的報章《La Capital》，更特別另出一文章解釋此文來龍去脈。

比爾沙暫時未為此事作出回應，也不知道他有沒有親自閱讀此文，消息指，已有人向他展示這篇廣告的照片。他與列斯聯的美麗一章，看似告一段落，比爾沙所付出心力和他的精神力量，早已深種列斯眾人胸懷間，永不磨滅，譜寫足球史上動人篇章。