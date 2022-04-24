MLB｜洋基主場反勝守護者　球迷野蠻行為糟蹋勝利喜悅

紐約洋基周日（24日）在主場反勝克里夫蘭守護者，勝利的喜悅卻被沒品的洋基球迷糟蹋，後者居然朝場內的對手球員掉垃圾，洋基球員因此中斷慶祝，守護者外野手怒斥：「野蠻，世上最爛的球迷。」



洋基今場以3：4落後進入最後一局，Isiah Kiner-Falefa打出左外野二壘安打追平比數，守護者左外野手Steven Kwan在嘗試接球時撞牆受傷，在醫護人員上前確認傷勢時，中外野手史卓（Myles Straw）與在外野叫囂的球迷發生衝突，還一度爬上牆與球迷對罵。

史卓（左）爬上牆與球迷對罵。（美聯社）

比賽恢復進行後，洋基的托利斯（Gleyber Torres）擊出再見安打，終以5：4獲勝。當洋基球員衝上場慶祝時，右外野球迷卻開始扔飲料罐、垃圾入場，還差點傷及守護者球員，洋基球員連忙舉手制止球迷粗暴的行為。

洋基的托利斯擊出再見安打奠勝。（美聯社）

不過激怒守護者球員的，是先前的追平安打；當時洋基打擊手把球打到左外野牆上，守護者左外野手Steven Kwan追球時撞牆受傷，左外野球迷竟大聲歡呼慶祝，與球迷對罵的守護者史卓說：「平時你們可以大聲叫嚷，但有人受傷時不該這樣，真的很沒品。」

Fans at Yankee Stadium throw things at Guardians players after the game ends. pic.twitter.com/1LIv66LfBW — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) April 23, 2022

洋基擊出再見安後，守護者外野手莫卡度（Oscar Mercado）也差點被飲料罐砸中。他回憶當時情形表示，自己嘗試去接球，沒接到後就打算回到休息區，沒想到突然有罐子從身旁飛過，轉頭發現又有另外一罐在眼前飛來，也是後來情緒會如此激動的原因。他說：「應該要設立規定來禁止這種事，太荒謬了。」