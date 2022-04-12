利雲度夫斯基傳拒續約拜仁　德甲經典鋒線或在巴塞重逢｜轉會動態

波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基與德甲班霸拜仁慕尼黑的合約，尚餘一年多。「射手王」傳聞去意已決。

波蘭傳媒指利雲已向拜仁會方表明不會續約，年屆33歲的他依然有捧場客。巴塞隆拿領隊沙維希望羅致他，若然成事，當年德甲最強鋒線，將於晚年重逢。



雖然已屆球員生涯晚年，但利雲依然勇猛，每季保持極高入球數字。波蘭傳媒《TVP SPORT》稱拜仁希望留人，但來年6月約滿的利雲，已向拜仁行政總裁簡尼表明無意續約。

利雲度夫斯基加盟拜仁已到第8季，成為世界最佳前鋒之一。（Getty Images）

精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）亦指，拜仁得不到利雲的回應，原因是利雲已經心有所屬。沙維有意擴軍，利雲是其心儀球員之一，巴塞為此聯絡利雲的經理人。利雲已不太滿意拜仁的現况，有興趣了解巴塞的出價。不過，羅曼奴稱利雲要求巴塞提供3年合約，對於一名已屆33歲的球員，叫價相當進取。

奧巴美揚季中轉投巴塞，迅速成為前線主力。（Getty Images）

利雲若轉會巴塞，當年德甲一對令人聞風喪膽的前鋒，將在暮年重逢。利雲與奧巴美揚在2013-14球季與利雲在多蒙特拍檔，合共在德甲攻入33球。接着利雲轉會拜仁，與奧巴美揚在神射手榜鬥入球。二人在15-17年的兩個球季，各奪1次德甲神射手，其中16-17年球季利雲射入31球，1球之差力壓奧巴美揚成為神射手。

沙維找到最後拼圖？（Getty Images）

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