足球轉會｜麥巴比去向變成國際級事件　傳兩任法國總統遊說留隊

法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）盛傳轉投皇家馬德里多時，去向懸而未決之際，盛傳巴黎聖日耳門全力挽留他，甚至出動兩任法國總統馬克龍做「說客」，全為了11月展開的卡塔爾世界盃。



麥巴比與皇馬的「緋聞」傳得沸沸揚揚，西班牙傳媒更一度傳出這位23歲前鋒已跟皇馬簽訂合約。

儘管有報道指麥巴比早前拒絕贊助商的要求，沒有出席上周五的世界盃分組賽抽籤，全因他認為自己不適合在這種場合代表法國。而應該由隊長洛里斯（Hugo Lloris）出席，這舉動觸怒了PSG的高層，但「留住麥巴比」已經成為球會最首要任務。

麥巴比的轉會問題，有傳遭政客介入。（Getty Images）

曾揭露多宗球壇醜聞的法國記者摩連拿（Romain Molina）透露，PSG為了留人，不惜出動兩代法國總統做說客，除了現任的馬克龍，連前任總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）也出動，而卡塔爾國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar）也參與其中。一個年輕足球員的轉會，竟成為了國際政壇事件。

法國總統馬克龍成為PSG留住麥巴比的說客之一。（Getty Images）

摩連拿指，究其原因，是卡塔爾希望在舉辦世界盃期間，麥巴比可以留在巴黎聖日耳門。巴黎聖日耳門目是由卡塔爾體育投資公司持有，該公司則是由卡塔爾政府成立，由卡塔爾投資管理局持有。

麥巴比早前對於自己在PSG的未來不置可否，受訪時僅表示自己「有可能」繼續留隊，摩連拿最終評道：「若將麥巴比面對的壓力放諸到其他球員身上，大部份人都會精神崩潰。」