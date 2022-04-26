基亞連尼退出意大利國家隊　6月對阿根廷上演告別戰｜足球

意大利中堅基亞連尼宣布，將會在6月對阿根廷的比賽後退出國家隊，他仍未決定今季後會否掛靴。



37歲的基亞連尼為意大利上陣116次，是國家隊去年贏得歐國盃冠軍的重要功臣，但意大利未能晉級今年底的卡塔爾世界盃決賽周。

他說：「我會在溫布萊球場跟國家隊說再見，在那裏我贏得歐國盃冠軍，達到職業生涯的頂峰。」意大利會在6月1日於溫布萊對阿根廷，上演一場由應屆歐國盃冠軍對美洲盃冠軍的終極洲際爭霸戰。他續說：「我希望帶住美好回憶告別國家隊。」

另外，基亞連尼尚未決定會否在今夏掛靴，或者再為祖雲達斯踢多一季。他說：「我對祖雲達斯的愛不會完結，永遠不會完。當然，由現在到季尾，我需要評估一切，跟家人商量怎樣才是最好。」

他表示先為祖雲達斯這季爭取最好的成績，接下來才考慮是否繼續踢，他說：「跟去年夏天情況一樣，我踢完歐國盃才決定簽新約。在我這個年紀，你不能凡事想得太長遠，這是很自然的。」