世界盃外圍賽｜文仙尼母親點評意大利出局　唔選「契孫」鑄成大錯

意大利在過去周四的世界盃附加賽準決賽，在全場佔優之下，以0：1不敵北馬其頓出局，連續兩屆無緣決賽周。意大利教練文仙尼的母親Marianna Puolo賽後接受訪問，認為兒子應該召巴洛迪利入伍，派他在前線衝鋒陷陣；她還指出中場佐真奴費路在外圍賽接連射失12碼，導致意大利出局。



文仙尼帶領的意大利附加賽落敗，無緣世界盃決賽周。（Getty Images）

見證意大利出局後，文仙尼母親說：「我們已經踢得很好，但這就是足球，有時比賽會向好的方面發展，有時就向另一邊。」

意大利這場比賽32次攻門，但僅5次中目標，沒有入球。文仙尼母親認為意大利缺少一位可以衝鋒陷陣的好中鋒，她說：「我們控制大局，但進攻不理想。如果是我決定，我會徵召巴洛迪利，因為他擁有優秀的身體對抗，在龍門前無人能阻。」

文仙尼母親（右）點評意大利國家隊。（資料圖片/互聯網）

31歲的巴洛迪利現在土超落班，他在1月時曾重返國家隊集訓，但今月並未獲徵召。巴洛迪利向來深得文仙尼歡心，被球迷開玩笑稱為文帥的「契仔」；按親戚關係的話，他可以說是文仙尼母親的「契孫」。

【巴洛迪利1月參與集訓】

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文仙尼母親表示，意大利今次出局，中場佐真奴要負上責任。她說：「很不幸地，佐真奴的犯規令我們付出代價。我不想指名道姓批評他，因為他不是有意的，但如果你已經連續3次射失……」

意大利出局的禍根，不得不說起佐真奴兩次12碼「宴客」。（Getty Images）

佐真奴最近在國家隊腳風不順，近3球國際賽12碼都宴客。在歐國盃決賽，他在互射12碼射失，幸好意大利最終捧盃，但在之後的世界盃外圍賽兩對瑞士，佐真奴各有一次12碼機會，結果全部「宴客」，令意大利兩對瑞士皆和，最終排名在瑞士之下，無法以小組首名晉級，結果轉戰附加賽。

意大利在附加賽末段遭北馬其頓絕殺，輸波出局。（Getty Images）

她續說：「北馬其頓射門聊聊可數，或者當拿隆馬應該救到，但現在講什麼都沒有用！這套陣容並未失去他們贏歐國盃的魔法，但或者部分球員太懼怕犯錯了。我覺得慶祝得最開心的，肯定是英格蘭的球迷。」