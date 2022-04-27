羽毛球亞錦賽｜港將李卓耀反勝過關　「二哥」桃田賢斗爆冷出局

在菲律賓馬尼拉舉行的羽毛球亞錦賽，今早男單首圈爆出大冷門，頭號種子的日本球手桃田賢斗以1：2不敵印尼的迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo）出局。

稍後另一場首圈，香港的李卓耀以2：1反勝約旦球手艾沙歷克（Bahaedeen Ahmad Alshannik），次圈會遇上迪維華度約。



世界排名第2位的桃田賢斗，在亞錦賽被列為頭號種子，首圈遇上排名52位的印尼代表迪維華度約。27歲的桃田賢斗首局已陷苦戰，初段分數落後，直至追成10平後，分數與迪維華度約咬住上。當桃田賢斗落後15：17時，他突然神勇，連取6分，以21：17先拔頭籌。

印尼的迪維華度約爆冷贏了桃田賢斗。（Twitter）

桃田賢斗賽前坦言狀態低落，「假如理想是100，我現在只有50」；他在第二局表現下滑。一開始就連失8分，之後再也追不回來，輸17：21，迪維華度約扳成局數1：1平手。進入決勝局，桃田賢斗仍無法調整過來，持續低迷，未試過領先，更在中段試過連失9分，由落後4：7輸到4：16，最終這位兩屆亞錦賽冠軍慘敗7：21，最終以局數1：2落敗，首圈止步。

桃田賢斗在2019年還是羽毛球壇的天之驕子，打破了李宗偉的單季奪冠紀錄。然而，他之後黑氣纏身，先在2020年初遇上車禍，接着感染新冠肺炎，克服重重難關打到東京奧運，竟令人失望地小組賽出局。在奧運之後，桃田賢斗只贏過一次印尼大師賽冠軍。在2022年，他暫時出戰了3項比賽，其中兩項首圈出局。

香港球手李卓耀首圈過關。（Twitter）

原本港將李卓耀有機會挑戰桃田賢斗，怎料這位日本球手爆冷出局，無緣次圈，李卓耀將遇上23歲的迪維華度約。李卓耀在同一個早上的另一首圈，以2：1淘汰了約旦球手艾沙歷克。

世界排名17位的李卓耀開局不錯，一直領先，但首局尾段後勁不繼，先以18：21失一局。之後兩局，李卓耀表現出更優勝的實力，第二局初段兩人咬住上，中段李卓耀連取5分拋離艾沙歷克，最後再連贏6分，以21：11追平局數。到決勝局，李卓耀更加由頭帶到尾贏21：15，總共花了54分鐘以2：1反勝對手入次圈。