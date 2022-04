羽毛球亞錦賽｜鄧謝配李卓耀領銜港隊出戰　首日賽程球員名單一覽

亞洲羽毛球錦標賽今日(26日)在菲律賓展開,港隊派出21人參賽,當中包括混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪,及男單球手李卓耀。



亞錦賽暫時公布了首日賽程,今日會先上演男、女單資格賽,正賽方面,不設資格賽的男雙和女雙亦會展開。

港隊已抵達菲律賓,出戰羽毛球亞錦賽。(香港羽毛球總會提供)

香港隊首日也有多位球手出賽,混雙有「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪以賽事6號種子身份出賽,首圈(32強)會先對印尼組合韋華迪/文達迪(Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari),世界排名第7的「鄧謝配」過去兩次對這排名20的印尼組合,兩場都是反勝2:1,且看今次能否再下一城。若然能一路打入8強,有機會面對去年在奧運奪金的中國組合王義律/黃東萍。

亞錦賽港隊名單

男子單打:李卓耀、陳延澤

女子單打:楊芯宜、馬子雪

男子雙打:鄒軒朗/呂俊瑋、羅卓謙/李晉熙、張德正/楊銘諾

女子雙打:吳芷柔/曾曉昕、楊雅婷/楊霈霖、范嘉茵/尤漫瑩、梁詩樂/袁倩瀅

混合雙打:鄧俊文/謝影雪(6號種子)、李晉熙/吳芷柔、張德正/吳詠瑢、羅卓謙/楊雅婷



「鄧謝配」成為今次港隊出戰亞錦賽的焦點。(Getty Images)

另外,今日的賽程中,李晉熙/吳芷柔、張德正/吳詠瑢、羅卓謙/楊雅婷均會出戰混雙首圈,鄒軒朗/呂俊瑋、羅卓謙/李晉熙、張德正/楊銘諾則會參加男雙首圈。馬子雪和陳延澤則分別出戰女單及男單資格賽。

李卓耀會出戰男單賽事。(資料圖片/楊宇翹攝)

港隊首日賽程:

混雙

3:40PM 金子祐樹/松友美佐紀(日本) Vs 李晉熙/吳芷柔

4:20PM 羅卓謙/楊雅婷 Vs 巴拿加/卡斯度(印度)

5:00PM 張德正/吳詠瑢 Vs 莫拉達/樸瑪(菲律賓)

5:40PM 韋華迪/文達迪(印尼) Vs 鄧俊文/謝影雪

男雙

5:00PM 基斯蘭達/基傑(印尼) Vs 鄒軒朗/呂俊瑋

7:00PM 羅卓謙/李晉熙 Vs 劉雨辰/歐烜屹(中國)

7:40PM 張德正/楊銘諾 Vs 王耀新/張御宇(新加坡/6號種子)

男子資格賽D組

陳延澤 Vs Jewel Angelo Albo(菲律賓)、陳延澤 Vs 雷蘭曦(中國)

女子資格賽C組

馬子雪 Vs 略舒漢妮(馬來西亞)、馬子雪 Vs Lee Seo Jin(韓國)