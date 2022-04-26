羽毛球亞錦賽｜鄧謝配李卓耀領銜港隊出戰　首日賽程球員名單一覽

亞洲羽毛球錦標賽今日（26日）在菲律賓展開，港隊派出21人參賽，當中包括混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪，及男單球手李卓耀。



亞錦賽暫時公布了首日賽程，今日會先上演男、女單資格賽，正賽方面，不設資格賽的男雙和女雙亦會展開。

港隊已抵達菲律賓，出戰羽毛球亞錦賽。（香港羽毛球總會提供）

香港隊首日也有多位球手出賽，混雙有「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪以賽事6號種子身份出賽，首圈（32強）會先對印尼組合韋華迪／文達迪（Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari），世界排名第7的「鄧謝配」過去兩次對這排名20的印尼組合，兩場都是反勝2：1，且看今次能否再下一城。若然能一路打入8強，有機會面對去年在奧運奪金的中國組合王義律／黃東萍。

亞錦賽港隊名單

男子單打：李卓耀、陳延澤

女子單打：楊芯宜、馬子雪

男子雙打：鄒軒朗／呂俊瑋、羅卓謙／李晉熙、張德正／楊銘諾

女子雙打：吳芷柔／曾曉昕、楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩、梁詩樂／袁倩瀅

混合雙打：鄧俊文／謝影雪（6號種子）、李晉熙／吳芷柔、張德正／吳詠瑢、羅卓謙／楊雅婷



「鄧謝配」成為今次港隊出戰亞錦賽的焦點。（Getty Images）

另外，今日的賽程中，李晉熙／吳芷柔、張德正／吳詠瑢、羅卓謙／楊雅婷均會出戰混雙首圈，鄒軒朗／呂俊瑋、羅卓謙／李晉熙、張德正／楊銘諾則會參加男雙首圈。馬子雪和陳延澤則分別出戰女單及男單資格賽。

李卓耀會出戰男單賽事。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊首日賽程：

混雙

3:40PM 金子祐樹／松友美佐紀（日本） Vs 李晉熙／吳芷柔

4:20PM 羅卓謙／楊雅婷 Vs 巴拿加／卡斯度（印度）

5:00PM 張德正／吳詠瑢 Vs 莫拉達／樸瑪（菲律賓）

5:40PM 韋華迪／文達迪（印尼） Vs 鄧俊文／謝影雪

男雙

5:00PM 基斯蘭達／基傑（印尼） Vs 鄒軒朗／呂俊瑋

7:00PM 羅卓謙／李晉熙 Vs 劉雨辰／歐烜屹（中國）

7:40PM 張德正／楊銘諾 Vs 王耀新／張御宇（新加坡／6號種子）

男子資格賽D組

陳延澤 Vs Jewel Angelo Albo（菲律賓）、陳延澤 Vs 雷蘭曦（中國）

女子資格賽C組

馬子雪 Vs 略舒漢妮（馬來西亞）、馬子雪 Vs Lee Seo Jin（韓國）

