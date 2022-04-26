羽毛球亞錦賽｜張德正吳詠瑢首圈過關　鄧謝配爆冷出局

亞洲羽毛球錦標賽今日（26日）在菲律賓展開，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪爆冷首圈出局，張德正／吳詠瑢則晉級。



亞錦賽今日先上演男雙及混雙首圈正賽，和男、女單資格賽。香港混雙組合張德正／吳詠瑢先鬥東道主組合莫拉達／樸瑪，雖然先輸一局15：21，但「張吳配」第二局以21：14追和，決勝局與對手互有領先下打到刁時，終以23：21力戰而勝，16強將對日本組合山下恭平／篠谷菜留。

張德正／吳詠瑢再次交出好表現。（BWF）

至於另一混雙組合鄧俊文／謝影雪以6號種子身份出賽，首圈對印尼組合韋華迪／文達迪，第一局意外地在最後連失5分，以10：21先輸；次局「鄧謝配」雖然極力扳回局數，惟力追至19：19下以19：21再輸，局數0：2告負下無緣晉級。

鄧俊文和謝影雪意外地首圈出局。（資料圖片／Getty Images）

明日將上演男單、女單及女雙首圈，男單方面，香港有李卓耀早上9：40出戰由資格賽晉級的約旦球手艾沙歷克，若然李卓耀能打入次圈，或要面對日本球手桃田賢斗。

至於女單亦有香港代表楊芯宜，對馬來西亞球手基素娜。四對香港女雙組合吳芷柔／曾曉昕、楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩和梁詩樂／袁倩瀅，也會分別上陣。

港隊亞錦賽首日成績

混雙

金子祐樹／松友美佐紀（日本） 2：0（21：18、21：16） 李晉熙／吳芷柔

羅卓謙／楊雅婷 2：0（21：15、21：17） 巴拿加／卡斯度（印度）

張德正／吳詠瑢 ２：1（15：21、21：14、23：21） 莫拉達／樸瑪（菲律賓）

韋華迪／文達迪（印尼） 2：0（10：21、19：21） 鄧俊文／謝影雪

男雙

5:00PM 基斯蘭達／基傑（印尼） 2：0（21：10、22：20） 鄒軒朗／呂俊瑋

7:00PM 羅卓謙／李晉熙 1：2（9：21、21：18、16：21） 劉雨辰／歐烜屹（中國）

7:40PM 張德正／楊銘諾 0：2（18：21、17：21） 王耀新／張御宇（新加坡／6號種子）

男子資格賽D組

陳延澤 1勝1負 未能出線

女子資格賽C組

馬子雪 2負 未能出線



更多香港運動員相關消息：