羽毛球亞錦賽｜張德正吳詠瑢首圈過關 鄧謝配爆冷出局
亞洲羽毛球錦標賽今日（26日）在菲律賓展開，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪爆冷首圈出局，張德正／吳詠瑢則晉級。
亞錦賽今日先上演男雙及混雙首圈正賽，和男、女單資格賽。香港混雙組合張德正／吳詠瑢先鬥東道主組合莫拉達／樸瑪，雖然先輸一局15：21，但「張吳配」第二局以21：14追和，決勝局與對手互有領先下打到刁時，終以23：21力戰而勝，16強將對日本組合山下恭平／篠谷菜留。
至於另一混雙組合鄧俊文／謝影雪以6號種子身份出賽，首圈對印尼組合韋華迪／文達迪，第一局意外地在最後連失5分，以10：21先輸；次局「鄧謝配」雖然極力扳回局數，惟力追至19：19下以19：21再輸，局數0：2告負下無緣晉級。
明日將上演男單、女單及女雙首圈，男單方面，香港有李卓耀早上9：40出戰由資格賽晉級的約旦球手艾沙歷克，若然李卓耀能打入次圈，或要面對日本球手桃田賢斗。
至於女單亦有香港代表楊芯宜，對馬來西亞球手基素娜。四對香港女雙組合吳芷柔／曾曉昕、楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩和梁詩樂／袁倩瀅，也會分別上陣。
港隊亞錦賽首日成績
混雙
金子祐樹／松友美佐紀（日本） 2：0（21：18、21：16） 李晉熙／吳芷柔
羅卓謙／楊雅婷 2：0（21：15、21：17） 巴拿加／卡斯度（印度）
張德正／吳詠瑢 ２：1（15：21、21：14、23：21） 莫拉達／樸瑪（菲律賓）
韋華迪／文達迪（印尼） 2：0（10：21、19：21） 鄧俊文／謝影雪
男雙
5:00PM 基斯蘭達／基傑（印尼） 2：0（21：10、22：20） 鄒軒朗／呂俊瑋
7:00PM 羅卓謙／李晉熙 1：2（9：21、21：18、16：21） 劉雨辰／歐烜屹（中國）
7:40PM 張德正／楊銘諾 0：2（18：21、17：21） 王耀新／張御宇（新加坡／6號種子）
男子資格賽D組
陳延澤 1勝1負 未能出線
女子資格賽C組
馬子雪 2負 未能出線