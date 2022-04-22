足球熱話｜馬勒當拿「上帝之手」波衫公開拍賣　史上最貴球衣誕生

世上最貴的球衣誕生！馬勒當拿在1986年世界盃上演「上帝之手」時身穿的球衣，正在網上拍賣，暫時有人出價400萬鎊，價值超越了比利在1970年贏世界盃冠軍所穿的球衣，成為全球最貴的波衫。



蘇富比正拍賣馬勒當拿「上帝之手」波衫。（網上截圖）

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1986年世界盃8強，阿根廷以2：1淘汰英格蘭，當中馬勒當拿的「上帝之手」入球成為球壇史上最具爭議性的一幕。那場賽後，英格蘭球員賀治（Steve Hodge）與馬勒當拿交換球衣，並將它一直收藏。多年來，他都拒絕將這件球衣出售或拍賣，直至最近，他決將這件收藏了35年的「上帝之手」球衣拿出來，交由蘇富比拍賣。

賀治之前說：「35年以來，我一直以擁有這件球衣為自豪。它對球壇有深刻的文化意義，而我都肯定，新主人亦會對擁有這件足球世界上最代表性球衣而感到無比自豪。」

賀治將珍藏35年的「上帝之手」波衫出售，給蘇富比拍賣。（Twitter）

儘管馬勒當拿的女兒曾質疑，賀治收藏的這件球衣是馬勒當拿上半場所穿的，並非入球時穿的那件，但蘇富比澄清，經過驗證後，確定這是馬勒當拿下半場入波時穿的球衣。蘇富比在4月20日將「上帝之手」球衣上架，放到網上拍賣兩周，估值400萬鎊至600萬鎊。不久，就有人出價400萬鎊，暫時領先。拍賣時間還餘下12日，其價錢有望再攀升。

據英國傳媒報道，這件馬勒當拿「上帝之手」球衣已肯定打破紀錄，成為球壇史上最昂貴的球衣，前紀錄是在20年前，比利於1970年世界盃決賽贏意大利捧盃的球衣，當年以157750萬售出。