意甲｜國際米蘭副選門將醜死鬼犯錯　斷送寶貴3分爭標現暗湧

撰文：趙子晉
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意甲爭標形勢爭持激烈，次席的國際米蘭周三（27日）深夜鬥博洛尼亞，一號門將漢丹奴域因傷未能披甲，改由副選門將華度把關，這名國米門將卻在末段出現低級犯錯，球隊由和變輸，登上榜首的好夢粉碎。

今季意甲由「米蘭雙雄」領放，國際米蘭原本落後兩分但踢少一場，今仗作客博洛尼亞，力爭全取3分，反壓同市宿敵AC米蘭登上榜首。

國際米蘭有個好開始，比列錫與隊友配合後再連過幾關，左腳勁射破網，僅3分鐘先開紀錄。博洛尼亞在上半場中段由中超舊將阿拿奧杜域頭槌建功，追成1：1平手，國米遲遲未能再添紀錄，埋下失分的伏線。

漢丹奴域因傷缺陣，羅馬尼亞門將華度今季首度在意甲披甲。（Getty Images）

國際米蘭正選門將漢丹奴域（Samir Handanovic）賽前受背傷所困，主帥恩沙基為安全起見決定收起他，改由二號門將華度（Ionut Radu）把關。戰至末段，這名24歲的羅馬尼亞門將卻出現嚴重失誤，入球功臣比列錫後場開出界外球，華度受壓下竟然踢空氣，皮球慢慢滾向龍門，拿辛桑尼隨即白界線加一腳，81分鐘建功，這一球同時令國米由1分變0分，並以兩分繼續落後AC米蘭。

華度犯錯，拿辛桑尼白界線加一腳絕殺國際米蘭。（Getty Images）

華度今季首度在聯賽上陣即犯下大錯，隨時斷送國際米蘭全季的努力，他本人亦相當自責，離場時不禁淚灑球場。縱然如此，隊友未有責怪之餘，更上前阻擋直播鏡頭。

國際米蘭爭標形勢變得被動，主帥恩沙基坦言命運不再操控在自己手中，賽後指華度的犯錯是非常不幸，「華度在早前的意大利盃有不錯表現，我對他充滿信心，而今仗卻發生了極度不幸的事件，但我依然認為他是個好門將。」

國際米蘭末段因為犯錯落敗，與博洛尼亞球員反應大相逕庭。（Getty Images）

英超第35輪直播賽程：

英超第35輪直播賽程（01美術製圖）

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