意甲︱祖雲達斯經歷黑色5分鐘 VAR兩度改判下僅負國際米蘭︱有片
撰文：袁志浩
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意甲國家打吡，由賽前排第3位的國際米蘭鬥位列第4的祖雲達斯，全場唯一入球，亦是最爭議性一幕由上半場第45分鐘起發生。祖記在這「黑色5分鐘」內兩度被VAR作出不利判決，最終飲恨而回。
當時國米後衛杜費斯於禁區內突破，卻被好心回防的艾華路莫拉達踢跌，主球證本案並無任何示意，但在聽取VAR意見後決定親自到場邊「睇機」，終改判12碼。
國米由查漢奴古主射極刑，但施捷斯尼捉到路撲出，雖然及後皮球混戰中被踢入網，但主球證吹罰國米球員犯規在先，入球無效。
不過，故事還未結束，VAR再次出動，發現有祖記球員在查漢奴古起腳時離球不足10碼，所以再度改判，讓國米重射12碼。
結果查漢奴古在上半場補時4分鐘破門，為國米領先1：0。在場邊目睹一切的祖記主帥艾歷尼自然十分不滿，激動地向第四球證投訴，「他氣得連意大利人最引以自豪的西裝也放棄，把手上的一件外套掟走。
We are all Max Allegri.— Il Gobbo Juventino (@ilgobbo2002) April 3, 2022
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祖記下半場有中場薩卡利亞勁射中柱，前鋒杜辛華荷域亦錯失機會，結果未能平反敗局，以0：1落敗，落後榜首拿玻里7分，爭標路更加困難。
艾歷尼賽後被問到球證判決，以及如何看待VAR，他的回應有禮但不失霸氣。
「我不會談論一些我不能改變的事。球證是足球一部份，判決時有利時不利，我們都要接受，這是教育及尊重的藝術。」
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