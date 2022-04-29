亞冠直擊︱朱志光嘆暴雨影響發揮　談艾力士：知道什麼時候用得着

傑志險勝清萊聯，兩隊今仗傳球準確度均低於7成；而「藍鳥」雖輸控球率，但全場17射7中，總算達成3分目標。

主教練朱志光總結比賽，認為球隊表現證明比上屆進步；他又終於開腔談及出線。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



武里南晚上下起暴雨，令今場比賽延遲1小時、場地質素大降，朱志光坦言球隊發揮大受影響，「其實今天已經進取了，把明加索夫放得更前，但時不與我，下雨不利龍仔（鄭展龍）踢法，加上草地變爛，我們不擅長踢這種環境，比賽也更直接，我們多了失誤，臨完半場輸12碼便只能用Plan B。」

朱志光認為，賽前一場暴雨影響了傑志的發揮。（袁志浩攝）

朱sir口中的Plan B，便是連續3仗均後備入替的艾力士，這位前鋒上場對神戶為球隊追近，惜最終未能平反敗局；今場落場10分鐘又有貨交，攻入追平的一球。外界不時笑說艾力士是朱sir「契仔」，後者指兩人相識多年、合作無間，「我知什麼時候用得着他，他也是這種性格的球員，找他幫手一定幫到。他今場有幾次射門，又中柱，若把握到不止得一球進帳。」

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艾力士今仗後備入替改變戰局，獲一致好評。（袁志浩攝）

至於另一位朱志光自言「睇住佢大」的球員羅梓駿，朱sir認為他漸漸變得成熟，怯場程度已減到最低，「他能閱讀及掌握比賽，開始睇通順境、逆境，這點我很開心。」

清萊聯身份泰國球隊，半個主場出擊戰意高昂，全場20次犯規拿下4張黃牌，惟傑志全隊表現出鬥心，令朱志光大感滿意。「這兩屆對4次泰國球隊，取得3勝1和，好像剋住他們一樣，也證明球隊進步了、視野好了，能力有提升。」

不過，傑志領先下多次失掉控球權，令對方有機會製造攻勢搏混亂，下場鬥神戶勝利船時必須改善，才能搶分成為3支最佳次名晉級淘汰賽階段。之前一直避談出線形勢，只稱專注眼前比賽的朱志光道：「現在可以想出線了，但也要看其他組賽果；當然，我們有機會，最後一定要靠自己，下仗跟今仗一樣同樣重要。」