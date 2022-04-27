亞冠直擊︱傑志平常心迎戰　清萊聯主帥確診　回應泰球迷為港打氣

香港代表傑志周四（28日）晚迎來2022亞冠盃分組賽第三仗，遇上首戰「手下敗將」泰國球會清萊聯。

「藍鳥」上場比賽後有9天「空窗期」，清萊聯則連場硬戰，惟將帥均指不會輕敵，並拋開出線形勢等壓力，以平常心出戰。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



清萊聯在今次賽前記者會「變陣」，未有一如以往由巴西籍主帥艾馬臣皮利拉（Emerson Pereira）現身，轉派另一泰籍主教練Alongkorn Thongaum跟中場基奧拿達雲蘇拿（Gionata Verzura）見傳媒。據指，艾馬臣上場鬥神戶勝利船後確診，因此無法出席；但未知明天能否親自領軍。

傑志去仗之後後有9日時間休息備戰，相反清萊一周3戰，兩者體力消耗差距成記招重點。Alongkorn Thongaum指出此情況由上海海港退賽衍生，只能無奈接受，但球隊可借此維持狀態，算是優勢。

清萊聯改由另一位主教練，來自泰國的Alongkorn Thongaum出席賽前記招。（袁志浩攝）

傑志9天「空窗期」調節心態：重新出發

「藍鳥」這段期間除了正常練習，教練團間中讓球員到泳池游水，主帥朱志光稱好讓球員在搏殺兩仗後「小回氣」，「球員休息夠，上過場的比賽狀態會好些。」不過，他透露翼鋒蘇沙仍有傷在身，或未能披甲，而相信陣容繼續變化不大。

至於另一出席記招的傑志19歲後衛陳晉一，則表示把握這9天好好調節心態，「這兩場展示我們不是死守，有能力向前攻、甚至有入波機會。但我們不能因此而放鬆，明天是重新出發。」

傑志若要出線，今場必須搶分，陳晉一卻指會以平常心面對。（袁志浩攝）

現時神戶手握7分，高踞榜首；得1分的清萊聯雖已無望首名出線，但仍能透過最佳次名球隊身份晉級。傑志雖以3分排小組次席，但由於少踢1場，在5支小組次名球隊中暫排包尾；若「藍鳥」今仗取得分數，即可再登最佳次名球隊的首3名，保住出線希望。

然而傑志將帥都稱會用平常心面對，先專注眼前硬仗，避免想太多。年紀小小已曾代表香港及傑志出戰國際性賽事的陳晉一坦言，過去經歷有助他處理壓力，「今仗沒什麼壓力，始終香港球隊踢亞洲賽，或多或少被睇低一線，冇嘢好輸。希望做好攻守轉換、場上決定等每個細節，成績自然而來。

另外，武里南近日天氣再度回升，昨晚卻行雷閃電兼落大雨，天氣預報指周四晚比賽期間多雲、或會下雨。

朱志光認為到時有微雨的話，皮球速度更高，對行軍快的清萊聯有利；相反若下大雨，則預計「藍鳥」有優勢。而今仗跟過去兩場不同，比賽在當地時間晚上9時進行，朱志光稱球隊去屆已有經驗、問題不大。

朱志光指對比賽有可能出現的各種情況，早有部署。（袁志浩攝）

清萊懶理宿敵球迷為對手打氣

另一邊廂，清萊聯過去兩仗鬥神戶，先慘吞6蛋，但次役以0：0守和。雖然球隊今場有泰國中場蔡迪柏（Chotipat）及後衛蘇利亞（Suriya）累積兩黃停賽，但主教練深信球員士氣及自信有所提升，只要改善防守紀律性，加強把握力，有望搶分。

傑志首仗分組賽對清萊聯，已有當地球迷高舉旗幟為「藍鳥」加油。（資料圖片）

值得一提，清萊聯今屆每場分組賽，都有「宿敵」武里南聯球迷入場，分別為神戶及傑志打氣。

記者問及教練跟球員的看法時，該隊傳媒經理兼翻譯未有讓兩人作答，反而親自回應，「我們不在乎這些事，我們只會做到最好。明天我們是主隊，也會有自己的支持者入場，只要看到橙色（清萊聯主場球衣顏色）軍團就可以了。我們是今屆亞冠盃的泰國代表，除了我們的球迷，我們不會理會旁邊的人。」