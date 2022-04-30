田徑｜百米新星逆景下跑出決心　李康傑世大運達標的堅持

「因疫情影響」，是人們近年常掛在嘴邊、記者寫過不少的開場白。

然而，兩年多來反覆封場，訓練計劃被打亂，李康傑卻在去年9月，疫情中跑出個人最佳時間、跑出世大運標。

「好多人團火熄晒。」他在逆況下跑出決心。



周六假將軍澳運動場舉行的田徑測試賽，李康傑在今年首戰100米賽事，以10.79秒取得第一名；石錦程與刁俊稀以10.82秒與11.08秒，分列第二、三名。

事實李康傑去年9月田徑系列賽4中跑出個人最佳時間10.42秒，然後這成績亦令他達世大運標。

惟今日時間與PB仍有距離，李康傑賽後坦言藉開季的本地賽慢慢提升狀態，為世大運與亞運兩大賽備戰。

將出戰6月世大連的李康傑，在田徑測試賽寓賽於操。（田總提供）

原本去年舉行的世大運，因疫情延期至今年，剛剛大學畢業、25歲的李康傑因此仍符合資格首次出戰此大型運動會，他坦言：「兩年前沒有機會，之前一直不到標（10.60秒），上年先跑到這個成績到標。」

直到2020年在100米僅跑出10.70秒的他，因疫情封場而跑街，竟有意外收穫。「找適合自己地方練跑，加上教練配合，去年跑得比預期中好。」突破樽頸的每一分秒，10.42秒就是一個最好證據。

李康傑坦言因為決心，而在疫情下取得突破。（歐嘉樂攝）

人們都「因疫情影響」，何以能在封場、局限訓練下反而突破，李康傑說：「自己決心、教練的配合，教練又有心，自己又有心，有個目標想達成。」他口中的教練，是同為香港女子100米紀錄保持者林安琪的教練杜韋諾。

李康傑坦言與杜韋諾互相推動大家，才有進步，「自己練習的話，疫情經常封場，會少了樂趣。好多人都熄晒團火，我們這些有成績、望到目標的，想繼續跑。」

李康傑與黃卓熙將雙雙出戰世大運男子4X100接力。（歐嘉樂攝）

李康傑除了世大運外，也全力衝擊生涯首個亞運資格，他盼在下一場賽事跑到10.5、6秒時間，為世大運作調整。

另一短跑好手黃卓熙，則在今賽以11.08秒名列第4，他亦將出戰個人第二個世大運，除了力爭佳績，同時盼能在比賽中爭取名次以達體院標，成為全職運動員。問到亞運的男子接力資格，「都有信心，雖然之前沒有運動場封場，但都找適合地方練跑，會盡自己能力去爭亞運。」