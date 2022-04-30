重劍大獎賽｜連翊希突圍今年首度闖正賽　首圈與江旻憓爭晉級

除了花劍世界盃外，重劍大獎賽亦在埃及開羅上演，今日（30日）舉行女子重劍外圍賽，結果連翊希成功突圍而出，將與江旻憓一同出戰周日的正賽。



香港劍擊隊分途出擊，重劍隊在埃及開羅出戰大獎賽，男子隊未能取得正賽席位，今日（30日）上演女子外圍賽。

江旻憓以世界排名直入正賽，佘繕妡未有參賽，另外4名港將力爭打入正賽。連翊希近來狀態一般，今年未曾打入正賽，今站小組賽以3勝3負晉級，再以15：11力克瑞士劍手Angela Krieger，打破今年的「正賽荒」。巧合的是，首圈對手正是隊友江旻憓。

另外，陳渭泠與朱嘉望分別不敵意大利及韓國劍手，而小將黃琛之則被瑞士劍手淘汰，與正賽僅差一步。

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