英超｜愛華頓比克福特神救不斷力保清白身　林柏特：以表現說話

護級形勢水深火熱的愛華頓，今仗在葛迪遜公園球場出戰，結果由李察利臣一箭定江山，小勝車路士搶得寶貴3分。

「拖肥」力保不失，門將比克福特居功至偉，這名英軍鋼門今仗左飛右撲，更在1分鐘內連救險球，成為愛華頓贏波的一大功臣。



由林柏特領軍的愛華頓，護級形勢已是1分都不能少，今仗力爭在舊東家車路士身上取分。「拖肥」半場與車路士互無紀錄，「車仔」隊長艾斯派古達換邊初段失誤，被李察利臣搶得腳下球，再將皮球送入網內，46分鐘攻入全場唯一入球。愛華頓一球小勝車路士，取得寶貴3分，以32分排第18位，距離般尼及列斯聯兩分並踢少一場，依然有望逃出生天。

林柏特領愛華頓倒戈 車路士隊長「送禮」搶得護級寶貴3分

李察利臣一箭定江山，助愛華頓取得寶貴3分。（Getty Images）

車路士在落後一球後大舉進攻，惟他們遇上狀態甚勇的門將比克福特（Jordan Pickford），即使狂轟猛炸，這名愛華頓門將依然力保不失。

最驚險一幕出現在下半場中段，車路士左路一次傳中，美臣蒙特接應隊友頭槌二傳，第一時間窩利抽射中柱，當時比克福特已飛身撲救，另一邊的艾斯派古達上前補射，本已失位的比克福特卻趕回遠柱，及時擋出必入球。之後車路士開出角球，落在遠柱的魯迪格近門施射，比克福特更奮不顧身使出「顏面擋球」，以頭部擋出射門。

比克福特使出「顏面擋球」，奮不顧身力保不失。（Getty Images）

重溫比克福特神救片段：

車路士未言放棄，比克福特繼續忙碌，先撲出羅夫度斯卓克的遠射，補時階段再化解高華錫的近射，結果愛華頓保住清白之身。

比克福特多次關鍵撲救，為愛華頓力保3分，主帥林柏特對這名英軍一號門神讚不絕口，「他（比克福特）的撲救全數都是關鍵，集速度﹑力量及技術於一身。今仗的表現是比克福特對外界質疑的最佳回應，當別人等候他犯錯時，他交出這種接近完美的演出，就是對負面聲音的最佳回應。」

比克福特今仗屢救險球，成為愛華頓的贏波功臣。（Getty Images）

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