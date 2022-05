英超︱占士米拿場邊離奇哭泣　英媒猜測：他在利物浦生涯走到盡頭

周六英超頭場利物浦作客1:0僅勝紐卡素,比賽完結前,今仗踢出Man of the Match表現的占士米拿,在場邊被鏡頭拍下雙手掩面一幕。網民熱議紅軍副隊長為何突然哭了,甚至再次有傳媒猜測:「這或許是米拿在紅軍最後幾場比賽。」



完場前占士米拿被鏡頭拍下雙手掩面一幕。(Twitter)

四線爭標的利物浦,今仗作客基本上已成功護級的紐卡素,作出多個調動。36歲的副隊長占士米拿,正選上陣,表現突出。上半場19分鐘,拿比基達的入球成為今仗勝負分野,這個入球正是來自米拿一次勇悍攔截,為紅軍搶得皮球後隨之而來的攻勢。VAR一度檢視米拿飛鏟紐卡素守將舒哈那一腳,最終判定沒有犯規,入球有效。

米拿今仗同時創造4次機會,3次爭頂全勝,並成功攔截4次、搶截4次,傳球命中率86%不算最亮麗,惟7次長傳5次交到隊友腳下,傳中4次有3次命中,更曾在一次防守死球時被皮球大力省中頭部,不得不說句「老而彌堅」。英超官方選出基達為今仗最佳球員,直播電視台的Man of the Match選擇卻是占士米拿。

英超官方今仗最佳球員是基拿,電視台的MOM選擇是占士米拿。(Twitter)

球場鐵漢離奇的眼淚

米拿向來是模範球員,今仗上陣78分鐘,全場滿場飛,可謂搏到盡。他被換出後,在場邊透大氣,滿臉通紅,可見實在拼出所有。到比賽89分鐘,紅軍又一仗勝利在望之際,直播鏡頭移向坐上後備席的占士米拿,球迷卻看到他似乎正在哭泣,紛紛在Twitter問道:「為何米拿哭了?」其中一人更指出,「他在後備席上看來很難過。」

不少球迷也在問,為何占士米拿哭了。(Twitter)

紅軍生涯已到尾聲?

占士米拿2015年加盟利物浦,即使來投時已29歲,他在球場內外均極其自律,保持上佳作戰狀態,7個球季以來累積285次上陣攻入26球,均是他效力5間球會之中最多的。

他已屆36歲「高齡」,與紅軍合約會在今夏約滿,尚未有計劃掛靴,外界估計他很大機會今夏離隊。利物浦之後在歐聯、足總盃連場大戰,英超聯賽只餘下4場,已淪為替補的米拿,預期不會有太多上陣機會,英國小報《每日星報》形容,「米拿在哭泣,很可能他知道今仗是他為利物浦效力的最後幾場比賽。」

賽後訪問,米拿已重拾笑容。(Twitter)

其實無論繼續球員生涯或是轉當教練,一直傳出利物浦希望留住占士米拿的消息,可是似乎米拿仍希望更多時間落場比賽。

賽後訪問,米拿已收拾心情,與跟他如弟弟一樣的羅拔臣做訪問,主持人讚揚他今仗踢出Man of the Match表現,米拿隨即害羞地搔搔頭露出謎之笑容,向來搞笑的羅拔臣立即笑說:「做得好哦,占士(well done you James)。」

領隊高普大讚米拿是模範球員,「我已告訴過他,我可以跟全世界說再說一次——過去數年如果沒有占士米拿,我們一定不會獲得那些成就。無論他有否落場,已定下不是太多人能做到的標準,讓我們每個人都在他身上獲益良多。」他續稱,「米拿今天踢出漂亮一仗,我很喜歡這場比賽,而他擔當重要角色。」

2019年歐聯四強次回合利物浦逆轉巴塞出線,占士米拿也哭了。(Twitter)

占士米拿的球場鐵漢形象深入民心,不可利迷不必太過擔心,事關米拿賽後哭泣的例子也有不少,2019年歐聯四強次回合,利物浦在首回合落後巴塞隆拿三球劣勢下,成功在晏菲路大勝4:0奇跡出線,占士米拿便曾哭成淚人。

鐵漢柔情,米拿其實是個性情中人,加上聖占士公園是他初出道時曾留下4年印記的地方,一時感觸落淚也不足為奇。