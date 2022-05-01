英超︱占士米拿場邊離奇哭泣　英媒猜測：他在利物浦生涯走到盡頭

周六英超頭場利物浦作客1：0僅勝紐卡素，比賽完結前，今仗踢出Man of the Match表現的占士米拿，在場邊被鏡頭拍下雙手掩面一幕。網民熱議紅軍副隊長為何突然哭了，甚至再次有傳媒猜測：「這或許是米拿在紅軍最後幾場比賽。」



完場前占士米拿被鏡頭拍下雙手掩面一幕。（Twitter）

四線爭標的利物浦，今仗作客基本上已成功護級的紐卡素，作出多個調動。36歲的副隊長占士米拿，正選上陣，表現突出。上半場19分鐘，拿比基達的入球成為今仗勝負分野，這個入球正是來自米拿一次勇悍攔截，為紅軍搶得皮球後隨之而來的攻勢。VAR一度檢視米拿飛鏟紐卡素守將舒哈那一腳，最終判定沒有犯規，入球有效。

米拿今仗同時創造4次機會，3次爭頂全勝，並成功攔截4次、搶截4次，傳球命中率86%不算最亮麗，惟7次長傳5次交到隊友腳下，傳中4次有3次命中，更曾在一次防守死球時被皮球大力省中頭部，不得不說句「老而彌堅」。英超官方選出基達為今仗最佳球員，直播電視台的Man of the Match選擇卻是占士米拿。

英超官方今仗最佳球員是基拿，電視台的MOM選擇是占士米拿。（Twitter）

球場鐵漢離奇的眼淚

米拿向來是模範球員，今仗上陣78分鐘，全場滿場飛，可謂搏到盡。他被換出後，在場邊透大氣，滿臉通紅，可見實在拼出所有。到比賽89分鐘，紅軍又一仗勝利在望之際，直播鏡頭移向坐上後備席的占士米拿，球迷卻看到他似乎正在哭泣，紛紛在Twitter問道：「為何米拿哭了？」其中一人更指出，「他在後備席上看來很難過。」

不少球迷也在問，為何占士米拿哭了。（Twitter）

紅軍生涯已到尾聲？

占士米拿2015年加盟利物浦，即使來投時已29歲，他在球場內外均極其自律，保持上佳作戰狀態，7個球季以來累積285次上陣攻入26球，均是他效力5間球會之中最多的。

他已屆36歲「高齡」，與紅軍合約會在今夏約滿，尚未有計劃掛靴，外界估計他很大機會今夏離隊。利物浦之後在歐聯、足總盃連場大戰，英超聯賽只餘下4場，已淪為替補的米拿，預期不會有太多上陣機會，英國小報《每日星報》形容，「米拿在哭泣，很可能他知道今仗是他為利物浦效力的最後幾場比賽。」

賽後訪問，米拿已重拾笑容。（Twitter）

其實無論繼續球員生涯或是轉當教練，一直傳出利物浦希望留住占士米拿的消息，可是似乎米拿仍希望更多時間落場比賽。

賽後訪問，米拿已收拾心情，與跟他如弟弟一樣的羅拔臣做訪問，主持人讚揚他今仗踢出Man of the Match表現，米拿隨即害羞地搔搔頭露出謎之笑容，向來搞笑的羅拔臣立即笑說：「做得好哦，占士（well done you James）。」

領隊高普大讚米拿是模範球員，「我已告訴過他，我可以跟全世界說再說一次——過去數年如果沒有占士米拿，我們一定不會獲得那些成就。無論他有否落場，已定下不是太多人能做到的標準，讓我們每個人都在他身上獲益良多。」他續稱，「米拿今天踢出漂亮一仗，我很喜歡這場比賽，而他擔當重要角色。」

2019年歐聯四強次回合利物浦逆轉巴塞出線，占士米拿也哭了。（Twitter）

占士米拿的球場鐵漢形象深入民心，不可利迷不必太過擔心，事關米拿賽後哭泣的例子也有不少，2019年歐聯四強次回合，利物浦在首回合落後巴塞隆拿三球劣勢下，成功在晏菲路大勝4：0奇跡出線，占士米拿便曾哭成淚人。

鐵漢柔情，米拿其實是個性情中人，加上聖占士公園是他初出道時曾留下4年印記的地方，一時感觸落淚也不足為奇。