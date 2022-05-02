足球熱話︱C朗喪子後分享初生女兒合照　溫柔訴說「永恆的愛」

C朗拿度與女友佐真娜（Georgina Rodríguez）的一對龍鳳胎，只有女兒順利出生，早前C朗心碎公布兒子夭折的消息。他當時便說過，如此痛苦時刻，唯一令他們一家帶來一點希望的便是初生女兒。

他最新上載一張手抱初生愛女的合照，加上一句「永恆的愛」，盡顯慈父一面。



C朗上載手抱初生女兒的溫馨合照。（Instagram）

面對痛失愛兒打擊，各界紛紛為C朗拿度一家送上支持，連身為曼聯長年宿敵的利物浦球迷，早前也在利物浦對曼聯一戰送暖，在比賽第7分鐘晏菲路全場球迷起立鼓掌向C朗致敬，利迷更高唱會歌《You'll Never Walk Alone》（你永不獨行），為他人生最艱難時刻給予支持，連站在場邊的利物浦領隊高普也有鼓掌。

C朗該仗雖然獲恩恤假避戰，但他之後在Instagram轉載短片，感謝利迷窩心之舉，「同一世界，同一運動，全球同一大家庭……多謝晏菲路。我和家人永遠不會忘記這個充滿尊敬和憐憫的時刻。」

C朗這一家。（Instagram）

到女兒回家後，他上載一張全家福，「回家真好，佐真娜與初生女兒終於與我們在一起。我們想多謝送上祝福的每一個人，你的支持非常重要，我們感受到大家的愛與尊重。現在是時候為剛來到這個世界的小生命感恩。」

失去初生兒子後，C朗曾形容那是「任何父母最痛」，「只有女兒的出生為我們帶來力量捱過來，在這難關有一點希望和喜悅。」他最新上載一張手抱初生女兒的照片，小妮子仍很瘦小，戴上手織冷帽，在爸爸懷中睡得很穩。赤裸上身的C朗，看向女兒的神情一臉溫柔，父愛滿瀉。

C朗一家剛經歷不幸，Georgina誕下龍鳳胎，只有女兒順利出生。（Instagram）

他只簡單寫上一句：「永恆的愛」（Forever Love）加上一個心心和一個雙手合十的表情符號，球王比利的官方帳戶也送上祝福，曼聯隊友拉舒福特以及廣大支持者齊齊派心心。C朗和佐真娜暫時仍未公布幼女的名字。

現年37歲的C朗，2010年初為人父，長子小C朗（Cristiano Ronaldo Junior）在美國出生，母親身份未獲公開；至2017年6月通過代母誕下龍鳳胎Eva和Mateo，同年11月與女友佐真娜的女兒Alana Martina出生，是C朗首個母親身份獲公開的孩子。

去年10月，C朗公布一家人正期待另一對孖胎的喜訊，與佐真娜上載與龍鳳胎超聲波圖的合照，可惜4月18日晚上孩子出生時，只有女嬰順產，男嬰不幸夭折。

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前與Georgina Rodriguez手持龍鳳胎超聲波相片合照，可惜男嬰不幸夭折。（cristiano@IG）

即使痛失愛兒，堅強的C朗在休戰一仗後，隨即忍痛在曼聯作客阿仙奴的聯賽復出。他上半場為紅魔入球後，未有如慣常一樣做出「Siuuuuu」招牌慶祝動作，也沒有笑容，只是與隊友簡單擊掌，其後左手指向天，將入球獻給天上的亡兒。