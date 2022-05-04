歐聯4強｜沙拿渴望決賽鬥皇馬有原因　豪言要助利物浦做四冠王

利物浦在歐聯4強淘汰維拉利爾入決賽，主將穆罕默德沙拿表示，很希望在決賽遇上皇家馬德里，因為他想復仇！



利物浦在周二的4強次回合反勝維拉利爾3：2，兩回合計贏5：2晉級決賽。沙拿今仗雖然沒有入波，但助攻法賓奴的一球也很關鍵，幫利物浦在次回合追近至1：2，掀起反勝的序幕。沙拿賽後明言，希望在決賽鬥皇馬，他說：「我想對皇馬，我一定要說老實話！」

歐聯4強｜利物浦驚濤駭浪反勝 淘汰維拉利爾闖決賽

沙拿今場沒有入球，但助攻法賓奴入波。（Getty Images）

「曼城是一支頑強的隊伍，我們今季都對過他們幾次。不過，如果你問我個人，我肯定想對皇馬多一點，因為我們曾經在決賽不敵他們，希望今次可以贏得到。」利物浦在2018年的歐聯決賽以1：3敗於皇馬腳下。

沙拿的願望能否實現，還要視乎皇馬是否爭氣，皇馬在周三晚將出戰4強次回合，主場面對曼城，首回合曼城先贏4：3。今屆決賽將於5月28日在巴黎舉行。

利物浦近5季第3次打入歐聯決賽。（Getty Images）

被問到是否有想過贏4冠王，沙拿說：「當然有！或者在季初時未有這個想法，因為我們通常只把目標放在英超及歐聯。不過，既然我們已經接近贏盡一切，何樂而不為？」

利物浦在4強次回合上半場陷於劣勢，連失兩球，總比數被維拉利爾追至2：2，出現危機，但「紅軍」換邊後回勇，攻入3球，今仗反勝3：2，兩回合贏5：2晉級決賽。沙拿說：「上半場真的很難踢，但中場在更衣室時，教練有講話，我們也互相激勵。這顯示了我們更衣室的特點，亦表明我們是一支頂尖的隊伍。故此，我們可以在上半場輸0：2後反擊，令到今場勝利更加令人興奮。」

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