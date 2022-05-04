歐聯4強｜利物浦驚濤駭浪反勝　淘汰維拉利爾闖決賽

利物浦晉級歐聯決賽！他們在周二晚的4強次回合，作客以3：2反勝維拉利爾，兩回合計以5：2打入決賽，將會跟皇家馬德里及曼城的勝方爭冠軍。這是利物浦近5季以來第3次闖歐聯決賽。

利物浦今季力爭4冠王，他們已經贏得聯賽盃，打入歐聯及足總盃決賽，同時在英超聯賽榜跟曼城叮噹馬頭。



利物浦首回合贏2：0，形勢大好，但在次回合，他們上半場飽食驚風散！維拉利爾在次回合上半場表現超水準，以體力化的踢法，逼到利物浦踢得狼狽。「黃潛」搶開局的策略很成功，3分鐘便由保拿爾迪亞開紀錄，總比數追近至1：2。

早來的入球增強了維拉利爾的信心，並打得利物浦措手不及。41分鐘，高基連建功，維拉利爾領先到兩球，並扳平首回合的劣勢，總比數踢成2：2。維拉利爾上半場5次埋門，2次中目標的都能轉化為入球，相反利物浦較慢熱，上半場只得兩腳不中目標的攻門。

以上半場的強勢，難道維拉利爾可以反勝利物浦晉級？不過，這支西甲排名第7的球隊無以為繼，利物浦換邊後「瞓醒」回勇，搶回比賽的掌控。利物浦不但沒有再失球，更加連入3球！法賓奴在62分鐘接應穆罕默德沙拿助攻先入一球，5分鐘後阿歷山大阿諾特傳中，後備入替的路爾斯戴亞斯頭槌入波，接着沙迪奧文尼在74分鐘把握對方門將魯利出迎失誤建功。在下半場，利物浦有13次埋門，相反維拉利爾一次威脅攻門也沒有。

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雙方各踢半場好波之下，今場利物浦以3：2反勝維拉利爾，兩回合計贏5：2晉級歐聯決賽。利物浦成為英超史上首支在同一球季打入聯賽盃、足總盃及歐聯決賽的球隊。他們之前已經贏得聯賽盃冠軍，如今劍指4冠王。