足球轉會｜富咸升班神鋒破盡紀錄　神童卡華奴即將轉投利物浦

富咸由英超降班一季以來，在英冠大殺四方，今晨以7：0橫掃盧頓後鎖定奪冠、直接升班。

賽後富咸班主宣布陣中17歲中場法比奧卡華奴今夏會離隊，多間英媒紛指他將轉投利物浦，而破盡紀錄的射手米祖域，更是把握賽後訪問，介紹小隊友的優點。



富咸大炒盧頓7球後，不止球隊全季入球數突破100大關，達到103球的驚人數字，當中主力前鋒米祖域更轟入兩球，令個人季度入球達到43個，成為英格蘭第二級聯賽史上首席射手，此前的紀錄保持者為1992/93球季效力樸茨茅夫的韋定咸（Guy Whittingham），當年他射入42球。

米祖域刷新英格蘭次級聯賽入球紀錄。（Getty Images）

狂歡過後翌日，富咸同時確認隊內「神童」、19歲的葡萄牙中場法比奧卡華奴今夏將會離隊，球會班主簡東尼（Tony Khan）稱：「我們也希望留下他，但我們作出了一筆對於球會而言最好的交易，自我們達成共識開始，他（卡華奴）一直表現出色、成為我們升班的重要一份子。」卡華奴今季在英超上陣35場，攻入11球、交出8次助攻。

卡華奴在今冬轉會窗曾非常接近加盟利物浦，甚至已做體測，惟最終未能趕上「死線」完成手續而要等到夏季，今次終於成事。《利物浦回聲報》指，相信這筆交易費用達到700萬英鎊。

卡華奴年僅19歲，但表現成熟。（Getty Images）

有趣的是，在富咸奪冠後的訪問，米祖域與卡華奴一同受訪，米祖域除了談及自己破紀錄的心情外，更在卡華奴含蓄地回應自己轉會利物浦的傳聞後，當着鏡頭面前大讚卡華奴。

卡華奴害羞地稱：「再看看吧，現在我只想好好享受這一刻，而且我對於富咸球迷只是無言感激。」緊接米祖域笑說：「老實說，我無法找到合適的詞彙形容他，他有點害羞，所以我不會讚他太多！」

富咸奪得今季英冠冠軍，下季重返英超。（Getty Images）

但米祖域還是忍不住，連環道：「他真的是個很出色的年輕人，熱愛足球、很勤力、而且在場外也十分努力。他無時無刻都努力學習，也總是很冷靜，我覺得他的前途一片光明。希望我們還能再一起多踢幾場比賽，跟他合作，我十分享受。」