歐聯4強｜高普半場神換人逆轉形勢 利物浦後備奇兵當選最佳球員
撰文：顏銘輝
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高普帶領利物浦在歐聯4強次回合以3：2反勝維拉利爾，總比數贏5：2晉級決賽，這是高普個人第4次帶隊打入歐聯決賽，追平納比、費格遜及安察洛堤的紀錄，但他賽後表示感覺就像第一次入決賽那樣興奮。
「太優秀！太勁了！感覺就像第一次，因為（打入決賽）總是很特別。我很喜歡。感覺很特別，因為實在很困難。」高普賽後說：「我們在下半場的反撲真是很強，這是頂級的發揮！」
高普在2013年帶領多蒙特打入歐聯決賽，接着他在2018年、2019年及今年在5季內三度領利物浦入歐聯決賽，追平納比、費格遜及安察洛堤4入決賽的紀錄。
高普也成為首位在一季內領球隊打入英格蘭聯賽盃、英格蘭足總盃及歐聯決賽的領隊。對於這個紀錄，高普說：「真的很困難，所以之前沒有人做到。我們要確保自己以最好的準備面對決賽，我們將會全力以赴，這是理所當然的。」
在次回合上半場，利物浦陷於被動，連失兩球，一度被維拉利爾追至2：2總比數平手，出現危機。在半場時，高普調走迪亞高祖達，換入路爾斯戴亞斯，結果換邊後形勢逆轉，後者更成為贏波功臣。高普說：「祖達沒有問題，我們在上半場有11個問題！」
「開局非常艱難，我們被對手壓制，組織不到像樣的攻勢，踢不出正常水準，將比賽主導權交給對方，我們感到壓力。上半場，出現了足球的問題，跟住我們用足球的方法去化解。」高普說：「明顯地，路爾斯戴亞斯踢出表現，但誰人入替不是最重要，關鍵在於我們用怎樣的踢法去開始下半場。」
路爾斯戴亞斯當選今場最佳球員，歐洲足協的技術觀察委員會解釋，指他的入場帶來巨大影響，改變了球賽，他不但有入波，還持續造成威脅。這位今季新加盟的哥倫比亞前鋒，在下半場4次攻門，攻入一球，還有4次盤扭過人。除了利物浦調動得宜外，維拉利爾換邊後體能下滑，逼搶無以為繼，也是利物浦反勝的原因。
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