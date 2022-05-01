比卡超和跳跳虎驚現維港 運動員扮演如花出戰帆船民族盃
撰文：高詩琦
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香港遊艇會主辦的第十二屆民族盃賽今日（1日）在維多利亞港舉行，參賽的帆船運動員都悉心打扮，出現滿船比卡超、跳跳虎、經典電影人物等。
民族盃賽不同一般帆船賽，規定每隻參戰船上，所有船員國籍必須與該船所代表的民族或地區一致。賽事分成RHKATI 及HKPN兩大組別，合共有58支船隊出賽，最終代表日本的日本的Water Rabbit號在HKPN組勝出，代表蘇格蘭的Impala 1號則奪得RHKATI組冠軍。
比起成績，更搶眼的是船員打扮，既有電影角色，亦有卡通人物，以下按圖閱覽：
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