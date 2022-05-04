足球熱話｜昔日西甲神童性虐罪成入獄　曾創球會最年輕入球紀錄

西甲切爾達中場辛迪文拿（Santi Mina）曾是母會的「天才」球員，惟他5年前犯下性虐罪，今日（4日）遭判監4個月，為了脫罪，他的律師團不惜一切。



26歲的辛迪文拿被控在2017年6月8日，在艾美利亞向一名女子施以性虐待，雖然他成功打甩性侵罪，但性虐罪成。檢控官原本要求向文拿處以8年刑期，不過法院最終判處4年監禁，及實施為期12年、不得進入受害者500米範圍的禁制令，同時判他向受害人賠償5萬歐元。至於另一涉案、效力西乙伊維薩聯的大衛高達則脫罪。

辛迪文拿上季曾射破巴塞隆拿大門。（Getty Images）

西班牙《馬卡報》指，聆訊期間，艾美利亞法醫學院的醫生及心理學家出庭作證，指受害人的生殖器官情況，符合遭受性侵犯的條件，而受害人也出現創傷後遺壓力症的症狀，而病症是跟聆訊期間提及的「事實」直接相關。

至於為辛迪文拿辯護的律師團隊，則找來一位由他們聘用的偵探任辯方證人，當時文拿的代表律師曾問該名偵探：「受害人是否曾經穿着短裙及貼身衣物？」其嘗試將遭受性暴力歸咎於受害人衣着的行為，無疑令人髮指。

辛迪文拿2013年已在西甲上陣，當時僅17歲。（Getty Images）

而在聆訊期間，文拿也一直如常為切爾達訓練及上陣，當中包括在4月2日在主場對皇家馬德里的西甲賽事，《馬卡報》指當時他上陣18分鐘，並遭球迷冷待；如今刑期出爐，切爾達才決定要求他離隊。辛迪文拿早在17歲時已為切爾達在一隊上陣、更以17歲9個月10日之齡，在西甲取得入球，成為切爾達史上最年輕取得西甲入球的球員，未料最終竟犯事入獄。