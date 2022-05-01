足球熱話｜史浩克隊長領軍奠勝 賽後訪問竟比梅開二度更搶眼
撰文：趙子晉
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史浩克04在德乙擊敗辛德侯遜，加上雲達不來梅爆冷失分，這間德國老牌球會以兩分優勢獨佔榜首，回歸德甲在望。史浩克全取3分，隊長泰路迪居功至偉，完場前更攻入絕殺一球，豈料他在賽後仍然有精華，受訪片段突變「男高音」，成為網上熱話。
史浩克04去季以第18位完成聯賽，跌落德乙，今季力爭重返德甲。另一老牌球會雲達不來梅今輪爆冷不敵基爾，史浩克作客以2：1擊敗辛德侯遜，以兩分的優勢登上榜首外，同時以5分領先第3位的漢堡，只要餘下兩仗再取1分，便可穩奪升級資格。
史浩克隊長泰路迪（Simon Terodde）是贏波英雄，這名34歲的老將71分鐘先開紀錄，其後完場前再攻入絕殺一球，領球隊全取3分。
泰路迪梅開二度，賽後接受訪問，意想不到這個訪問比球場表現更吸引，事關泰路迪一開聲頓變「男高音」。或許是慶祝時太興奮，泰路迪失了聲也不知道，當他開口回應時，聲音突然「升了Key」，他也心知不妙，隨即停下來清一清喉嚨，再開聲同樣沒有好轉，在場記者忍俊不禁。泰路迪或許被自己的「魔音」嚇倒，改不了只好接受，無奈地擰擰頭，並直言「你都聽到我無聲啦！」
縱然如此，泰路迪依然保持專業，泰路迪全程近乎走音受訪，隨即被網上瘋傳，連史浩克官方亦留言希望隊長早日找回聲音。
Guten Morgen! 😂— Sky Sport (@SkySportDE) April 30, 2022
Wir können einfach nicht genug davon bekommen und fragen uns: Hat Simon Terodde seine Stimme eventuell in der Nacht wiedergefunden? 😉@s04 #SkyBuli #Terodde #Interviewdesjahres pic.twitter.com/PzBz73XXBP
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