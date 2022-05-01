足球熱話｜夏蘭特發文悼拉奧拿 相識多年一張照片顯父子情
撰文：高詩琦
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著名足球經理人拉奧拿（Mino Raiola）昨日（4月30日）與世長辭，終年54歲。作為他生前旗下球星之一的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）貼出一張溫馨照片，以一句話總結對拉奧拿的感情。
拉奧拿日前曾傳出死訊，惟很快就澄清仍然在生，不過到昨晚，拉奧拿家人在其Twitter宣布這位超級經理人的死訊，這次拉奧拿也沒有再「復活」。
拉奧拿生前影響力極大，對他的評價也是好壞參半，有人認為他是「吸血鬼」，常向球會索取天價經紀費，但亦有人認為他往往能為球員爭取到最好的待遇，作為經理人絕對出色。
作為拉奧拿旗下球員之一的艾寧夏蘭特與他相識多年，這位挪威前鋒多年前即使名義上仍由父親夏蘭特出任經理人，但拉奧拿已協助其轉會事宜，交情極深。
夏蘭特昨晚為多蒙特上陣在德甲主場對波琴，他一度大演帽子戲法助「蜜蜂兵團」逆轉，盡顯身價，但早已四大皆空的多蒙特仍不爭氣，最終又被對手連入兩球以3：4落敗。夏蘭特賽後在社交媒體發文，貼出一張自己被拉奧拿抱住、彷如小孩的合照，並寫道：你是最好的（The best）」並配上「心心」表情符號，與這位已故經理人的感情不言而喻。
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