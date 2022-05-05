歐聯4強｜高圖爾斯堅守皇馬後方 關鍵撲救保大逆轉機會居功至偉
撰文：趙子晉
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歐聯4強次回合，皇家馬德里大部分時間無甚起色，縱然下半場一度失守，但門將高圖爾斯依然居功至偉。
曼城不乏機會再下一城，但一一被這名比利時鋼門救世，力保一球落後，其後才有機會上演末段的絕地反勝，高圖爾斯賽後獲選為今場最佳球員。
皇馬主場對曼城的歐聯4強次回合，「藍月亮」不乏攻勢，全場錄得15次攻門，其中9次中目標，卻只能一個入球，全因高圖爾斯。
曼城上半場最具威脅的攻勢來自貝拿度施華，接應迪布尼的妙傳，禁區內起腳射近柱，被高圖爾斯雙手托出底線，而迪布尼及菲爾科頓的遠射，同樣射不穿他的十指關。
下半場中段，高圖爾斯終被馬列斯射破十指關，出其不意被射近柱失守。當曼城末段攻勢凌厲，這名皇馬門將再度變得忙碌，先撲出簡斯路的遠射，其後再以左腳僅僅擋出基亞利殊的射門，加上費蘭特文迪勇救空門，皇馬才可力保一球落後，否則末段的大反擊也無法上演。
高圖爾斯全場錄得8次撲救，4次來自對方禁區內的射門，這名比利時門將的精彩表現，賽後獲得今仗最佳球員的殊榮。根據歐聯的統計，高圖爾斯在今季賽事已錄得52次撲救，對比另一支決賽隊伍利物浦，艾利臣只得15次。
皇馬今仗在89分鐘依然落後，高圖爾斯賽後表示一直深信球隊能夠反勝，「因為我們是皇家馬德里，皇馬有能力做到所有事，沒有不可能，我們知道只要追回一球就有機會，而最後10分鐘踢得十分困難，中場完全失去控制權，然後突然就取得入球。」
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