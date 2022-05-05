歐聯4強｜曼城又失利全因哥帥被詛咒？ 耶耶托尼經理人揭玄機
撰文：趙子晉
出版：更新：
曼城慘遭皇家馬德里末段大反擊，89秒內連失兩球，結果黯然4強止步。哥迪奧拿執教「藍月亮」6個球季，夢寐以求的歐聯錦標仍然未到手，竟然可能與非洲的「神秘力量」有關？
曼城的終極目標是歐聯冠軍，這個早已是公開秘密，可惜哥迪奧拿執教6季，多次挑戰仍未能成功。「藍月亮」在今季殺入4強，惟被皇馬末段驚天反勝，高舉歐聯的美夢又要繼續再等。
曼城在歐聯彷彿被下魔咒一樣，可能真有其事，但並非與球隊有關，而是因為哥迪奧拿。退役科特迪瓦名將耶耶托尼的經理人Dimitriy Seluk，早在4年前的一個訪問透露「端倪」。
耶耶托尼曾在曼城效力8個球季，最後一季被哥迪奧拿投閒置散，全季僅在英超上陣10場。哥帥這個舉動，似乎與一眾非洲球迷結下樑子，Dimitriy Seluk指哥帥已成非洲人公敵外，更成為狙擊對象，「哥迪奧拿棄用耶耶托尼，與整個非洲的球迷對着幹，我相信不少非洲巫師咀咒哥迪奧拿，他不能再贏得歐聯冠軍。」
非洲巫術不是精密科學，當然不能盡信，這名托尼的經理人表示，不相信完全沒有問題，但時間會證明一切，直至今年，這個說法依然有效。
耶耶托尼與曼城算得上不歡而散，這名科特迪瓦名將在球隊最知名的事跡，並不是贏過多少獎盃，而是「生日蛋糕」事件。
外界盛傳托尼因為沒有隊友為他送上生日蛋糕而動怒，他經理人其後曾經澄清，真相是班主以一個「100kg 蛋糕」為托尼慶祝，但球會中沒有人跟他慶祝，令他感到不受尊重。不過，事件真相如何也不再重要，人們只會記得耶耶托尼與生日蛋糕。
英超第36輪直播賽程：
更多歐聯相關報道：
歐聯4強｜皇馬靠小將臨完場轟兩球 加時３：１逆轉曼城入決賽歐聯4強︱曼城獲譽史上最強美中不足 迪布尼：必須贏歐聯冠軍歐聯4強｜利物浦翼鋒僅踢半場扭轉戰局 從營養不良走到舉世矚目歐聯4強︱卻奧斯：我幾乎加盟曼聯 莫耶斯突然被炒改變一切歐聯4強︱加利尼維利開心得太早 開紅酒慶祝被加歷查連環恥笑歐聯4強︱高普領利物浦勝維拉利爾辛苦出線 「就像對巴塞一樣」歐聯4強｜沙拿渴望決賽鬥皇馬有原因 豪言要助利物浦做四冠王歐聯4強｜高普半場神換人逆轉形勢 利物浦後備奇兵當選最佳球員歐聯4強｜利物浦驚濤駭浪反勝 淘汰維拉利爾闖決賽英超｜曼城爭奪雙冠重大打擊 基爾獲加足踝傷嚴重或收咧歐聯︱利物浦爭四冠遇上齋戒月 兩招幫助文尼、沙拿保持狀態歐聯｜堤亞高大師級表現膺最佳球員 近4場傳球成功率高得驚人歐聯4強｜利物浦133秒連轟兩球挫維拉利爾 高普：未晉級不可鬆懈歐聯4強｜「符碌」入球破鐵桶 利物浦２：０輕取維拉利爾