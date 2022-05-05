歐聯4強｜曼城又失利全因哥帥被詛咒？　耶耶托尼經理人揭玄機

曼城慘遭皇家馬德里末段大反擊，89秒內連失兩球，結果黯然4強止步。哥迪奧拿執教「藍月亮」6個球季，夢寐以求的歐聯錦標仍然未到手，竟然可能與非洲的「神秘力量」有關？



曼城的終極目標是歐聯冠軍，這個早已是公開秘密，可惜哥迪奧拿執教6季，多次挑戰仍未能成功。「藍月亮」在今季殺入4強，惟被皇馬末段驚天反勝，高舉歐聯的美夢又要繼續再等。

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曼城被皇馬逆轉出局打擊沉重 哥迪奧拿：需要時間恢復

曼城末段遭皇馬大反擊，高舉歐聯錦標又要等多等。（Getty Images）

曼城在歐聯彷彿被下魔咒一樣，可能真有其事，但並非與球隊有關，而是因為哥迪奧拿。退役科特迪瓦名將耶耶托尼的經理人Dimitriy Seluk，早在4年前的一個訪問透露「端倪」。

耶耶托尼曾在曼城效力8個球季，最後一季被哥迪奧拿投閒置散，全季僅在英超上陣10場。哥帥這個舉動，似乎與一眾非洲球迷結下樑子，Dimitriy Seluk指哥帥已成非洲人公敵外，更成為狙擊對象，「哥迪奧拿棄用耶耶托尼，與整個非洲的球迷對着幹，我相信不少非洲巫師咀咒哥迪奧拿，他不能再贏得歐聯冠軍。」

非洲巫術不是精密科學，當然不能盡信，這名托尼的經理人表示，不相信完全沒有問題，但時間會證明一切，直至今年，這個說法依然有效。

耶耶托尼最後一季效力曼城不被哥迪奧拿重用，結果惹非洲球迷眾怒。（資料圖片／Getty Images）

耶耶托尼與曼城算得上不歡而散，這名科特迪瓦名將在球隊最知名的事跡，並不是贏過多少獎盃，而是「生日蛋糕」事件。

外界盛傳托尼因為沒有隊友為他送上生日蛋糕而動怒，他經理人其後曾經澄清，真相是班主以一個「100kg 蛋糕」為托尼慶祝，但球會中沒有人跟他慶祝，令他感到不受尊重。不過，事件真相如何也不再重要，人們只會記得耶耶托尼與生日蛋糕。

耶耶托尼37歲生日 曼城「生日蛋糕」事件變成笑話

耶耶托尼在曼城最出名的事跡，與他在球隊贏得獎盃無關。（資料圖片／Getty Images）

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