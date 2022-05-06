網球｜拿度絕地求生驚險過關　愛隊反勝獲額外動力

皇家馬德里在歐聯4強次回合完成逆天反勝，淘汰曼城殺入決賽。座上客之一的「泥地王」拿度同樣受啟發，面對哥芬陷入落敗邊緣，絕境下連救4個致勝分，最終力戰反勝對手晉級。



「泥地王」拿度（Rafael Nadal）在主場西班牙馬德里大師賽復出，就算在熟悉的泥地出戰，畢竟剛剛傷癒傷出，狀態有待提升，第3圈遇上哥芬（David Goffin）打得十分吃力。拿度先以局數6：3拿下首盤，其後以5：7被對手扳回一城，進入決勝的第三盤。

皇馬鐵粉拿度要求改比賽時間 趕及見證驚天反勝入歐聯決賽

雙方在決勝盤互保發球局，最終以「Tie Break」定勝負，拿度在細分曾經領先4：1，其後連失5分，距離出局只差1分，「泥地王」發力連救兩分追平，爭持不下，拿度最終4度救回哥芬的致勝分，結果以細分11：9險勝，力戰超過3小時晉級，與西班牙師弟艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭入4強。

拿度力戰逾3小時，力克哥芬躋身8強。（Getty Images）

拿度為了欣賞皇馬與曼城的歐聯，特意提出提早作賽，並在完成賽事後趕赴班拿貝，及時欣賞這場驚天反勝。作為皇馬的忠實擁躉，拿度直言受今仗啟發，「皇馬在反勝一仗中，展示強大的精神，亦在今仗給予我推動力，就像我的網球生涯一樣，一直不斷奮鬥。」

拿度是皇馬的忠實擁躉，他直言愛隊反勝獲得額外動力。（美聯社）

「泥地王」坦言每次面對哥芬也是硬仗，加上身體狀況仍要提升，拿度也坦然面對，「我的雙腳如常受傷及不如以往般強壯，但這是我的日常，這些傷患無法根治，所以享受在球場上的每個時刻，就算今仗吃盡苦頭，我也十分享受。」

拿度不再年輕，回復傷患費時，當身體逐漸康復後，他要慢慢重拾比賽節奏及穩定性，對他而言並不簡單。

拿度驚險過關，勝出一刻不禁向天高呼慶祝。（Getty Images）

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