網球｜梅利晉身16強鬥祖高域　相隔5年經典重現慨嘆不復勇

前世界一哥梅利（Andy Murray）於周二馬德里網賽次圈擊敗沙保華路夫，晉級後將與現任球王祖高域合演經典對決，是二人自2017年後首度交手，梅利期待再與老對手對陣，同時慨嘆物是人非。



梅利於去年溫布頓被沙普華路夫（Denis Shapovalov）淘汰，今場再鬥這名世界排名16的球手，梅利以6：1、3：6和6：2取勝，成功復仇亦令他取得自一月後首次兩連勝。晉級後，梅利將與同日直落兩盤淘汰蒙菲斯的祖高域爭入8強。

梅利在首圈擊敗添姆（Dominic Thiem），取得近5年來首場紅土勝仗。（Getty Images）

這是兩人時隔5年的第37次交鋒，二人早年仍在爭一日之長短，但梅利受傷患困擾後不復當年勇，而祖高域仍在世界之巔。

將滿35歲的梅利坦言，理論來說自己毫無機會：「理論上這會是一面倒比賽，他是世界第一，我的臀部則曾受重傷。過去我們有不少精采的對決，在四大滿貫決賽都曾交手。這是個好機會讓我審視自己現時的實力。」

梅利與祖高域將自2017年多哈決賽後再交手。（Getty Images）

梅利與祖高域、費達拿及拿度曾有網壇「四大天王」美名，不過梅利在臀部手術後排名一直下滑，惟今年馬德里名人賽再展現競爭力。

過去36度對決，祖高域以25勝11敗對戰優勢，紅土賽也以5勝1敗佔上風；名列大會頭號種子的祖高域稱讚梅利，經過手術仍能打出高水準，拚戰精神可敬，「他已為自己在網壇留名了，贏過大滿貫和奧運金牌，也登上過世界第一，他是我們最重要的選手之一。」