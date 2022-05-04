網球熱話｜碧加展開監獄生活成傳媒焦點 犯人家屬建議染髮
撰文：葉詩敏
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6座大滿貫冠軍得主、德國網球名宿碧加（Boris Becker）上月末因《破產法》被英國法院判處入獄兩年半，目前待在英國倫敦旺茲沃斯監獄，有傳他因監獄衛生環境申請調監倉，且有犯人家屬建議他染髮保持低調。
現年54歲的碧加，因破產後隱匿資產等罪名成立，被判刑兩年半，並在上周五入獄，目前待在英國倫敦旺茲沃斯監獄。
這名網球名宿的監獄生活成為傳媒焦點，據《太陽報》、《圖片報》等英德媒體報道，即使是體壇名人也無法獲得特殊待遇，「在被關押的第一天，他只被允許打一通電話。」
歷史悠久的旺茲沃斯監獄，除了以規矩多、管理嚴格聞名，據指衛生情況甚差，老鼠多也是監獄「特色」之一。該監獄關押了約1300人，碧加現待單人囚室，未與其他受刑人有太多直接接觸機會，據《InsideSport》引述英媒消息，碧加因老鼠情況嚴重已申請調倉。
碧加年輕時擁有一頭耀眼金髮，如今隨歲月變成銀白色，造型甚吸睛，有指有犯人家屬對記者表示，「我相信監內的人會向他索取簽名，因為他太容易被認出。若想保持低調不被騷擾，可能得先染頭髮。」
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