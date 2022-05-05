網球｜皇馬鐵粉拿度要求改比賽時間　趕及見證驚天反勝入歐聯決賽

網球巨星拿度是眾所皆知的皇家馬德里球迷，馬德里大師賽官方人員透露，拿度要求周三（5日）的32強比賽安排在下午，與皇馬的歐聯4強戰錯開時間。



因肋骨骨折缺陣逾一個月的拿度，周三在主場馬德里大師賽傷癒復出，即以6：1、7：6擊敗塞爾維亞的基斯文奴域（Miomir Kecmanovic），晉身男單16強，雖然力戰1小時57分鐘，還趕得及觀賞皇馬的歐聯4強次回合賽事。

拿度傷癒復出，在馬德里大師賽旗開得勝。（美聯社）

這名21項大滿貫得主談到自己復出首戰的狀況，他表示：「賽前的準備基本上不存在，你不能期待剛回來就有很好的表現。整體來說我打了場好比賽，第一盤打得很好，第二盤也不算差，但就如我所說，這麼久沒比賽，表現起伏是正常的。」

「泥地王」拿度也是今場座上客。（資料圖片／美聯社）

拿度是眾所皆知的皇馬球迷，上周末甚至入場見證了皇馬西甲主場4：0大勝愛斯賓奴，提早4輪封王。據馬德里大師賽總監盧比斯（Feliciano Lopez）透露，昨日的32強比賽，拿度提出要求安排在下午，讓他可進場觀賞皇馬的歐聯大戰。

昨日賽後談到即將觀賞這場球賽，拿度笑言：「到時會是很棒的氣氛，我想早一點到，但也想公平對待你們（媒體），現在還是在這裏好好回答問題。」

兩位網球巨星拿度與祖高域，入場見證皇馬反勝晉級。（Getty Images）

除了拿度之外，同晉身馬德里大師賽16強的祖高域，也在現場觀賞了這場賽事，見證皇馬上演大逆轉戲碼，勇闖冠軍戰。