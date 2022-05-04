網球｜南非2米網球長人退役　結束15年振奮又孤獨網球旅程

世界排名曾高踞第5的南非網球好手奇雲安達臣（Kevin Anderson），周二（3日）在社交平台發表退役宣言，結束數度受傷患影響卻不失精彩的職業生涯。



身高達2.03米的奇雲安達臣在2007年踏入職業網球壇，2011年在家鄉南非公開賽高捧生涯首冠，4年後世界排名首次打入前10，隨後雖一度受膝傷所纏，傷後復出先後於2017年美網、2018年溫網勇闖決賽，惟不敵拿度與祖高域，兩度與冠軍擦身而過；世界排名也一度登上生涯最高第5位。

35歲的奇雲安達臣宣布結束15年職業生涯。（Getty Images）

安達臣在Twitter撰長文宣布退役消息：「我已不記得我人生中哪個時刻是沒有網球了，我父親在30年前給了我一塊球拍，告訴我願意努力，就可以成為世界上最好的球手之一。從那時開始，網球給了我真正的世界，經歷了很多挑戰。」

安達臣在2020年因半月板撕裂動了膝蓋手術，隔年復出在名人堂公開賽，擊敗新星Jenson Brooksby取得生涯第7冠、也是他的最後一冠。

安達臣在去年溫網64強與祖高域交手。（Instagram）

「我經歷了很多挑戰與複雜的情緒，這項運動可以令人振奮，但同時又讓人覺得孤獨。」安達臣續寫道：「一路上有不少起起落落，但這一切用任何東西我都不願意交換，這段旅程讓我成為現在的我。」

安達臣一一感謝生涯中幫助過自己的教練、家人、贊助商與球迷，並以父親的教誨作結，「小時候爸爸總對我說，成功非由結果來定義，而是取決於過程中的努力與犧牲，是否已展現你最好的一面。我已竭盡所能。」