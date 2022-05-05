網球｜法網總獎金大幅加碼　首圈落敗獲逾50萬　助受疫情影響選手

法國網球協會周四（5日）宣布，今屆賽事總獎金大幅加碼至4360萬歐元（約3.62億港元），甚至比疫情爆發前的2019年賽事總獎金高，並增加首輪落敗和會外賽的獎金，盼能幫助受疫情影響的選手。



法網將在本月22日展開。去年受限於疫情沒有開放全數觀眾入場，總獎金為3440萬歐元（約2.8億港元），與2019年的4266萬歐元（約3.5億港元）有明顯差距。今年總獎金大幅加碼，比2019年更高，但冠軍獎金稍微下降。

2019年單打冠軍可獲230萬歐元（約1900萬港元），今年則是220萬歐元（約1800萬港元），但仍遠高於去年的140萬歐元（約1160萬港元）。

法網將在本月22日展開，上屆男單冠軍得主是祖高域。（Getty Images）

此外，今屆首輪落敗的單打選手獎金，也從2019年的46000歐元大幅增加到62000歐元（約51萬港元），外圍賽獎金也比2019年增加約65%，較去年也增加約30%。

法國網球協會表示，會外賽和首輪獎金提升，主要是幫助受疫情大幅影響經濟狀況的選手。

法網日前確認不會禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參加。（Getty Images）

四大滿貫之一的法網，日前確認不會禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參加，兩國球員將會以中立球員身分出賽。

上屆法網單打冠軍，分別是塞爾維亞球王祖高域和捷克好手基捷高娃（Barbora Krejcikova），二人將在今季第2場大滿貫賽事力爭衛冕。