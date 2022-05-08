英超｜高普狠批熱刺戰術　「浪費許多時間卻仍然排第五」

利物浦在主場鬥熱刺，先失一球下只能以1：1逼和對手，目前多踢一場下落後曼城3分，令英超爭標形勢出現變化。

紅軍今仗進攻缺乏銳利，熱刺踢法則甚具破壞性，惹來高普批評。



熱刺作客晏菲路球場，憑着下半場早段孫興慜的入球，即使被路爾斯戴亞斯入球追和，仍以1：1賽和紅軍帶走1分。高普賽後認為熱刺周中沒有比賽、而紅軍踢畢歐聯4強，此消彼長下導致如此賽果，同時也大談干地為熱刺訂立的戰術。

熱刺作客晏菲路，全場控球率佔下風，卻是率先入球的一隊。（Getty Images）

高普先讚揚熱刺是一支「世界級的對手」，「他們曾經擊敗曼城，他們的戰術對於這種（面對強敵的）賽事很有用」，但他話鋒一轉，批評熱刺，「但他們做盡了一切，浪費了許多時間，卻還是排在第五名。這種戰術，聰明卻不容易。」

他續指熱刺踢法消極，「我不喜歡這種足球，但這是我個人的問題吧。熱刺是世界級的，我覺得他們可以做到更多，但對着利物浦，他們只得36%控球率，讓一班世界級球員努力擋走皮球，馬德里體育會在做同一樣的事。好吧，他們過去贏過不少次，但這種踢法是我無法教出來的，這是我的問題，我尊重他們，但這（戰術）不會是我的風格。」

高普坦言不喜歡干地為熱刺所訂的戰術。（Getty Images）

賽和熱刺無疑打擊了紅軍爭取英超冠軍的機會，高普也坦承球員心情不佳：「球員們賽後在更衣室顯得很失落，我們不開心，但沒有球員們那麼不開心。哈利卡尼和孫興慜有充足休息，所以這場比賽很難踢，也是為什麼四冠王這麼難，難到這國家（英國）此前沒人做到過，但我們會繼續努力。」

熱刺的入球功臣孫興慜坦承，球隊作客到晏菲路別無選擇：「利物浦目前是世界上最強的球隊之一，所以有時我們必需防守，而我們做得不錯，這就是我們的戰術。當然，若我們能取得控球時就得踢得更好，但利物浦的逼搶非常好。」

孫興慜今季入球已達到20球，追至只差榜首的穆罕默德沙拿兩球。（Getty Images）

這名韓國前鋒稱，自己的入球是全隊練習的成果，「我們就此做了很多很多練習，知道要跑去哪裏、知道哪個球員會在哪裏。」他指出，作客利物浦令他極度疲倦，「今場真的十分疲倦，是我踢過最艱辛的比賽之一！作客晏菲路必定很困難，但努力是有回報的。」