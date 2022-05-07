英超｜曼城劫後餘生將帥兩天沒交談　哥帥正視出局經歷

補時前領先兩球，最終出局。曼城公認是強隊，爭奪歐聯卻總差一點點。

傷痛過後，「藍月亮」集中於本季唯一錦標希望。主帥哥迪奧拿坦言，將帥賽後未嘗交談，足足兩天，「只能讓時間過去」。



曼城在英超領先利物浦1分，周日主場對紐卡素不容有失。惟剛剛在經典一戰中落敗出局，賽前記者會上哥迪奧拿無可避免被問到「災後情况」。

哥帥坦言次回合落敗後，跟球員兩天沒說話：「沒有話可以讓我們好過，只能讓時間過去，盡可能睡好一點，然後放眼下個目標。」大軍在今天集合，哥帥說除了訓練，也會檢討，「作為球隊的狀况，準決賽的表現，還有整季下來的優和劣」。

曼城將帥經歷慘痛一夜，需要時間撫平傷痛。（Getty Images）

哥帥帶領曼城到第6季，每季成為聯賽爭標要角，更三奪英超冠軍，歐洲冠軍夢卻未圓。哥帥面對提問，不諱言「或許我不夠好，幫助不了球隊達成願望」，但不會放棄，「阿布扎比的人買這球會，投資建設完善的設施，以及球員。他們每季都想參加所有比賽，踢到最後階段」。

曼城元氣大傷，阿古路擔心連英超也失落。（Getty Images）

就算是落敗，哥迪奧拿形容是加盟曼城以來，感到最驕傲的時刻之一，因為眾將都全力以赴。「這個經歷將幫助我們的未來，避而不談才是最差。」

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英超第36直播賽程（01美術製圖）

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